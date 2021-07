„Vzali jsme auto, přejeli do Německa a letěli do Antalye odtamtud,“ svěřil se pro Lidovky.cz turista Jan. Hygieně pak nahlásil návrat ze „zeleného“ Německa. „Pět dní v karanténě si nemůžu po dovolené v práci dovolit,“ zdůvodnil. Do Turecka jezdí s rodinou pravidelně už léta. Loni to nešlo, podruhé už si ale tradiční dovolenou nechtěl nechat ujít. „Jinam jsme nechtěli. Dovolená v Turecku vyjde vzhledem ke kvalitě poměrně levně. A máme to tam rádi,“ dodává.