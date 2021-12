Hazard tak ve skutečnosti úplně z měst nemizí. Hráči, případně patologičtí gambleři zůstávají. Akorát za svou vášní dojíždějí, někdy i kyvadlovou dopravou zdarma nabízenou majiteli kasin.

Z Rudné u Prahy nebo z Jesenice či z Vestce je to do hlavního města jen kousek. Podobně třeba z Popůvek do Brna. Tam všude a také v mnoha dalších vesničkách vyrůstají nebo nedávno vyrostla velká kasina, jejichž majitelé přišli o byznys v sousedním městě.