Bezosův Blue Origin chce vypustit komerční vesmírnou stanici, bude v ní i hotel

Na oznámení podniku upozornil zpravodajský server BBC. Zveřejněný propagační materiál uvádí, že komerčně zaměřená stanice Orbital Reef bude moci hostit až deset lidí.

Na výstavbě stanice bude Blue Origin spolupracovat se společnostmi Sierra Space a Boeing. Vesmírná stanice o rozloze téměř 3000 metrů čtverečních poskytne zákazníkům ideální místo pro „natáčení filmů ve stavu beztíže“ nebo „provádění špičkového výzkumu“. Její součástí bude „vesmírný hotel“.

Na tiskové konferenci k zahájení iniciativy odmítlo vedení společností Blue Origin a Sierra Space uvést odhad nákladů na stavbu. Zdá se, že projekt má zajištěno velké financování od Bezose, napsala BBC. Druhý nejbohatší muž světa se dříve zavázal, že na Blue Origin bude dávat jednu miliardu dolarů (přes 22 miliard Kč) ročně.

Oznámení zaznělo v době, kdy americká vesmírná agentura NASA hledá návrhy na náhradu 20 let staré Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Její financování je sice zaručeno nejméně do roku 2030, ale stanice bezodkladně potřebuje opravy. Ruští představitelé již dříve varovali, že by jejich kosmonauti mohli stanici opustit do roku 2025 kvůli obavám, že by zastaralé vybavení mohlo vyvolat vážnou nehodu.

V reakci na to NASA počátkem tohoto roku oznámila, že plánuje udělit soukromým vesmírným společnostem zakázky za 400 milionů dolarů, které by agentuře pomohly stárnoucí základnu nahradit.



O zmíněné zakázky se patrně strhne ostrá soutěž, napsala BBC. Vynesení vlastní vesmírné základny na nízkou oběžnou dráhu do roku 2027 oznámilo na počátku tohoto týdne partnerství společností Nanoracks, Voyager Space a Lockheed Martin.

Co se týče Blue Origin, významnou pozornost médií si získaly starty její rakety New Shepard, při nichž do vesmíru vyletěli Bezos či hvězda Star Treku herec William Shatner. Společnost se však potýká s obviněními od bývalých zaměstnanců ze sexuálního obtěžování na pracovišti a z toho, že nebere v potaz vážné bezpečnostní problémy.



Minulý měsíc přišla Blue Origin o lukrativní zakázku NASA za 2,9 miliardy dolarů, kterou získala společnost Space X miliardáře Elona Muska. Ta se řadí mezi hlavní konkurenty v komerčním vesmírném závodě.