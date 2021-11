Tom Hanks mohl s Jeffem Bezosem letět do vesmíru. Jsem bohatý, ale tolik bych nezaplatil, nechal se slyšet

Na otázku Jimmyho Kimmela, jestli skutečně mohl letět do kosmu Hanks odpověděl: „Ano, mohl jsem, ale stálo by to neskutečné peníze. Chtěl nějakých 28 milionů dolarů. Já rozhodně neživořím, Jimmy, ale 28 milionů dolarů platit nehodlám.“

„Takový let si můžu dopřát i tady. Jak dlouhé to vlastně bylo? Nějakých dvanáct minut, pokud se nepletu,“ prohlásil herec, zatímco vrtěl s křeslem a vydával zvuky startování raketoplánu. „Za tohle 28 milionů vážně platit nebudu.“



Tom Hanks si astronauta zahraje v připravovaném filmu Finch od společnosti Apple TV.

Miliardáře Jeffa Bezose nakonec na palubě letu, jenž se uskutečnil 13. října, doprovodil herec William Shattner. Ten má také ke kosmu blízko, protože si zahrál kapitána Kirka v kultovním seriálu Star Trek.