Bezosův let bude významný, miliardář do vesmíru poletí spolu s nejstarším a nejmladším astronautem

Firma Blue Origin se v úterý zřejmě zařadí mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do vesmíru astronauty. Tři hodiny po poledni odstartuje její raketa New Shepard k hranici vesmíru poprvé s posádkou, jejímž členem bude i majitel společnosti Jeff Bezos. Let, který by měl trvat deset až dvanáct minut, bude významný i tím, že se ho společně zúčastní dosud nejstarší i nejmladší astronaut. Přímý přenos bude možné sledovat na webu společnosti.