Chcete být jako astronaut Bezos? Na co se musí podle experta připravit každý vesmírný turista moderní doby

V americkém Texasu se chystá ke skoku nad hranici atmosféry kosmická loď New Shepard. Poveze čtyři vesmírné turisty. Bude mezi nimi i nejbohatší muž planety Jeff Bezos.

Pokud všechno půjde dobře, suborbitální kosmická loď New Shepard od firmy Blue Origin absolvuje svůj první start s lidskou posádkou v úterý 20. července. Mezi pasažéry bude i majitel společnosti Jeff Bezos. Poletí také jeho bratr Mark, americká pilotka Wally Funková a nizozemský student Oliver Daemen. Funkové je 82 let, Daemenovi pouhých osmnáct. Bezos je zase nejbohatší člověk na světě. Za hranici vesmíru se proto společně podívají nejmladší, nejstarší a nejmajetnější astronaut v dějinách. Do řízení letu se nezapojí. Proběhne plně automaticky.