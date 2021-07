Když letěl do vesmíru Branson, byl jsem zrovna ve vlaku, tak snad až Elon Musk poletí na ten Mars, potrvá to dýl a stihnu aspoň kousek. Ale i tak je mi líto, že jsem pros*al moment, kdy tenhleten superekologický miliardář, co před pár lety věnoval deset miliard svých dolarů na boj s oteplováním planety, spálil padesát tun vodíku, jen aby se podíval z okna.