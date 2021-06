Majitel značky Playboy údajně kupuje prodejce dámského prádla

New York Americká společnost PLBY Group, která je majitelem značky Playboy, kupuje za 333 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč) australského prodejce dámského prádla Honey Birdette. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Honey Birdette vlastní zhruba 60 obchodů v Austrálii a několik prodejen ve Spojených státech a Británii. Společnost PLBY Group chce podle zdrojů využít reputace značky Playboy k expanzi firmy Honey Birdette na různé trhy, a to prostřednictvím internetových i kamenných obchodů. V příštích měsících by tak měly zahájit provoz nové obchody v Dallasu, Miami a New Yorku, poznamenal The Wall Street Journal.



Společnost PLBY Group dříve nesla název Playboy Enterprises. Jméno změnila v loňském roce po dokončení návratu na burzu, který se uskutečnil prostřednictvím spojení s firmou Mountain Crest Acquisition.



Značku Playboy proslavil stejnojmenný pánský časopis, který v roce 1953 založil Hugh Hefner. Značka se nicméně v posledním desetiletí zaměřila na vydělávání peněz prostřednictvím licenčních dohod a loni v březnu ukončila vydávání tištěné verze časopisu ve Spojených státech.