Z Playboye mezi sportovce. Bývalá milenka Cristiana Ronalda koupila v Chile fotbalový klub

Rancagua Jihoamerická sportovní scéna hlásí poměrně netradiční záležitost. Hráči klubu Rancagua Sur, který působí až ve čtvrté nejvyšší soutěži v Chile, mají novou šéfku Daniellu Chavezovou. Fotbalové prostředí není někdejší tváři pánského časopisu Playboy cizí, v minulosti totiž randila s hvězdným Cristianem Ronaldem.

Čtyřiatřicetiletá modelka zveřejnila radostnou zprávu na sociálních sítích: „Jsem opravdu šťastná, protože se jedná o klub z mého rodného města. Beru to jako výzvu. Již brzy budeme hrát první ligu, dáme do toho všechno,“ napsala.

Členem trenérského štábu bude nově také Rodrigo Pérez, který má za sebou dvaatřicet startů v chilské reprezentaci. Hráči mají z obměněného vedení radost. „Je to dobrá zpráva a pro tým nový impulz. Snad nám to pomůže k postupu do vyšší soutěže,“ přeje si kapitán Javier Hernández.



Chavezová není pro fotbalovou veřejnost úplně cizí postavou. Před pěti lety se proslavila románkem s Cristianem Ronaldem. S portugalskou ikonou měla údajně randit v době jeho vztahu s ruskou modelkou Irinou Shaykovou.



„Zprvu byl velice plachý. Miloval mě, ale schválně to nedával najevo. Já si chtěla splnit svůj sen, milovala jsem jeho tělo. Jeho lákal fakt, že ještě nikdy nebyl v posteli s Playmate,“ uvedla pyšná majitelka klubu Rancagua Sur, která je s třinácti miliony followery hvězdou Instagramu.