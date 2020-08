Svátek fotbalu v izolaci. Startuje čtvrtfinále Evropské ligy, letos s řadou změn

Praha Už dnes startuje Final Eight, tedy závěrečná část Evropské ligy, která je oproti předchozím ročníkům specifická. Hraje se na neutrálních hřištích v Německu a fotbalisty čeká dlouhá izolace.

Nebude to klasické vyvrcholení Evropské ligy, na které jsou hráči i fanoušci zvyklí. Fotbalisty čeká celá řada opatření a omezení. Kvůli koronavirové pandemii se budou všechny zápasy hrát bez diváků, ale není to jediná změna. Hráči totiž nenastoupí ani na svých stadionech.

Celá soutěž se odehraje na neutrálních hřištích v Německu. Zápasy se uskuteční na stadionech v Duisburgu, Gelsenkirchenu, Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem. Už od čtvrtfinále se navíc nebude hrát s odvetami, o postupujícím rozhodne jediný zápas.

„V Argentině tomu říkáme ‚vida o muerte‘, hry na život a na smrt, protože pokud vyhrajete, postupujete, ale pokud prohrajete, jedete domů,“ popsal brankář Manchesteru United Sergio Romero.

Právě United budou jedním ze čtyř týmů, který se představí už dnes. Rudí ďáblové nastoupí od devíti hodin proti FC Kodani a do zápasu i přes nepříjemné podmínky hodlají dát všechno.

„Museli jsme se přizpůsobit. Podařilo se nám najít způsob, jak být psychicky odolnější. Snažíme se hrát naši hru každý zápas, pro nás i naše fanoušky to jsou důležité zápasy a my je chceme učinit šťastnými, ač si to mohou vychutnat jen doma,“ vzkázal třiatřicetiletý gólman.

Stejný pohled na to má i dánský záložník Christian Eriksen hrající za Sevillu: „Bez fanoušků to není ono, není žádná atmosféra. Pokusíme se je trochu nabudit, zatímco na nás budou koukat v televizi, a doufáme, že je budeme moct brzo zase na stadionu přivítat.“

Bez fanoušků a v izolaci

Španělský celek, který má ve svých řadách jediného zbylého českého zástupce v soutěži, brankáře Tomáše Vaclík, se představí o den později proti překvapení soutěže z Wolverhamptonu.

Aktivní účast české reprezentační jedničky ve čtvrtfinále je ale nejistá, v závěru sezony si poranila koleno, a ač byla v osmifinále již přítomna, sledovala postup svého celku pouze z lavičky.



Vaclík a spol. budou v Německu, podobně jako basketbalisté v NBA či hokejisté v NHL, žít v hotelích, naprosto odloučeni od okolního světa. Výlet do města? Nepřipadá v úvahu.



Zástupci týmů, které postoupí až do finále, takto budou muset vydržet dlouhých 13 dní.

Náročné podmínky však všichni akceptují. Vidina ovládnutí Evropské ligy je silnější než dočasné nepohodlí a odloučení od rodiny. „Je to velmi důležitá soutěž. Nezáleží na tom, za jakých podmínek hrajete, musíte se jen soustředit na nadcházející zápas,“ uvědomuje si Eriksen.

Současně s United a Kodaní se dnes večer představí i Inter Milán s Leverkusenem. Německý celek se v utkání bude muset obejít bez záložníka Charlese Aránguize, který v osmifinále viděl žlutou kartu, dvě už měl předtím z Ligy mistrů. „Jsem naštvaný, že toho nebudu součástí. Nevěděl jsem, že riskuji neúčast ve čtvrtfinále. Kdybych to věděl, byl bych opatrnější,“ smutnil.

Čtvrtou dvojicí pak je Šachtar s Basilejí, která je dalším překvapením soutěže. „Je senzační, že jsme se kvalifikovali do čtvrtfinále, ale nechceme zůstat jen u toho. Chceme se dostat co nejdál,“ burcuje tým Fabian Frei. „Na turnaj se hrozně těšíme, chceme dál ostatní překvapovat,“ přikyvoval Marcel Koller.

Všechny zápasy se hrají od 21 hodin. Semifinále jsou naplánovaná na neděli 16. a pondělí 17. srpna. Soutěž vyvrcholí v pátek 21. srpna, kdy se odehraje finále na stadionu v Kolíně nad Rýnem.