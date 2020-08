Nadvláda Mercedesu skončila. Jubilejní Velkou cenu F1 v Silverstone ovládl Verstappen

Silverstone Velkou cenu k 70. výročí formule 1 v Silverstonu vyhrál Max Verstappen. Pilot Red Bullu v pátém závodě sezony ukončil nadvládu mistrovského Mercedesu, jehož jezdci Lewis Hamilton a Valtteri Bottas se seřadili na druhé a třetí příčce.

Verstappen odstartoval až ze čtvrtého místa, ale hned po startu se posunul na třetí pozici. Ve 14. kole se po zastávce obou mercedesů v boxech dostal na první místo, které díky dobře nastavené strategii ale i problémům Hamiltona a Bottase s životností pneumatik udržel až do konce.



„Tak tohle jsem nečekal, ale po první zastávce v boxech na tom byly gumy velmi dobře a neměli jsme s nimi žádné problémy,“ řekl Verstappen. „Je to skvělý výsledek a mám z něj obrovskou radost, protože zatím jsme Mercedes moc neohrozili. Jak to vypadá, tak budeme muset víc používat měkčí směsi, protože našemu autu sedí,“ dodal.

„Dneska jsme byli připravení na všechno a auto jelo fantasticky. Cokoliv dneska zkusili, Max byl připravený a vypořádal se s tím,“ přidal šéf Red Bullu Christian Horner. „Myslím, že Mercedesu se pneumatiky přehřívaly kvůli přítlaku jejich vozů. Mají ho výrazně větší než my,“ dodal.

Velká cena k 70. výročí F1, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:19:41,993, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -11,326, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -19,231, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -29,289, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -39,146, 6. Stroll (Kan./Racing Point) -42,538, 7. Hülkenberg (Něm./Racing Point) -55,951, 8. Ocon (Fr./Renault) -1:04,773, 9. Norris (Brit./McLaren) -1:05,544, 10. Kvjat (Rus./AlphaTauri) -1:09,669. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí MS (po 5 závodech): 1. Hamilton 107 b., 2. Verstappen 77, 3. Bottas 73, 4. Leclerc 45, 5. Norris 38, 6. Albon 36. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 180, 2. Red Bull 113, 3. Ferrari 55, 4. McLaren 53, 5. Racing Point 41, 6. Renault 36, 7. Alpha Tauri 14, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1.

Šestinásobný mistr světa a vítěz posledních tří závodů Hamilton na druhém místě ztratil 11 sekund a 155. umístěním na stupních vítězů vyrovnal rekord slavného Michaela Schumachera. Další maxima německé legendy v počtu vítězství i titulů má navíc rovněž na dosah.

„Nečekal jsem, že nám tady budou pneumatiky tak rychle odcházet. Musíme se na to podívat. Minulý týden tady Pirelli několik gum prasklo, takže na ně je také čím dál větší tlak,“ uvedl Hamilton. „Dneska jsem se snažil šetřit pneumatiky jako nikdy, ale v jednu chvíli byla jedna v pohodě a druhá sjetá, až jsem se bál, že praskne,“ doplnil.

Hamilton sice asi 15 kol před koncem vedl před Verstappenem o 11 sekund, ale myšlenky na vítězství vzaly rychle za své. „Přemýšlel jsem, že bych na těch předposledních pneumatikách zůstal až do konce. Ale když se podíváte na časy, tak by mě Max dojel. Navíc hrozilo, že by guma vybouchla a skončil bych ve zdi. Bylo správné zajet do boxů,“ dodal.

Třetí Bottas byl o 19 sekund pomalejší než Verstappen. „Je to k naštvání. Odstartoval jsem z pole position a skončil třetí. Jako tým jsme v některých chvílích zaspali, protože strategie Red Bullu byla jasně lepší, a nad tím se musíme zamyslet,“ řekl finský pilot. „Myslím, že jsem Maxe mohl dojet, ale jakmile jsem na to šlápl, tak se gumy doslova rozpadly,“ prohlásil.

Dvaadvacetiletý Verstappen si na okruhu v Silverstonu, který po úpravách kalendáře kvůli koronaviru hostil závod i před týdnem, připsal deváté vítězství v kariéře. V průběžném pořadí mistrovství světa se posunul před Bottase na druhé místo se ztrátou 30 bodů na obhájce titulu Hamiltona.

Čtvrtou příčku bouřlivě oslavil Charles Leclerc z Ferrari, zatímco jeho týmový kolega a čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel byl až dvanáctý. „Mám obrovskou radost, dneska je to pro mě jako vítězství. Minulý týden jsem tady nedokázal hlídat stav pneumatik, dnes se to povedlo a proto jsem tak spokojený,“ uvedl Leclerc.

Vettel, který po sezoně ve Ferrari končí, naopak neskrýval nespokojenost s prací týmu. „Před závodem jsme se bavili o tom, abychom se nedostali do provozu, a přesně to se nám nakonec stalo. A potom mi na deset kol nasadí tvrdé gumy, což nedává vůbec smysl,“ prohlásil.

Nico Hülkenberg, který stejně jako před týdnem v Racing Pointu nahradil koronavirem nakaženého Sergia Péreze, na premiérové stupně vítězů v kariéře po startu ze třetí příčky nedosáhl a byl sedmý. Za týden v Barceloně navíc už nejspíš další šanci nedostane, protože Pérez už by se měl po karanténě připojit k týmu.

„Ale myslím, že tam pro jistotu pojedu jako náhradník,“ uvedl Hülkenberg, který doufá, že si krátkým působením v Racing Pointu řekl o novou smlouvu pro příští sezonu formule 1. „O něčem už jednáme, ale ne jen díky tomuhle. Nicméně nic není rozhodnuté a ještě nějakou chvíli nebude,“ prohlásil.