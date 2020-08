Velká cena Brna: Krásný okruh, hrozná trať. Její úroveň je katastrofální, hřímají jezdci

Brno Takhle ostrou kritiku na Masarykově okruhu, který mezi jezdci patří k nejoblíbenějším na světě, nejsou zvyklí slyšet. Stejné muže, jimž imponuje členitost brněnské trati, její zasazení do přírody a každoroční báječná atmosféra, letos rozčílila (ne)kvalita dráhy, na níž se MotoGP jela.

Dvaadvacet pádů jen za první den. Stav dráhy v Brně pobouřil bezpečnostní komisi. A nejen ji. „Její úroveň je katastrofální. Je to jedna z nejhorších tratí, na kterých jsem v životě jel. Neodpovídá úrovni MotoGP,“ prohlásil Španěl Aleix Espargaró, jedoucí v královské třídě na Aprilii.

„Já jsem jen jezdec, takže si nemůžu vybírat, kde budu závodit a kde ne. Podle mě je ale neakceptovatelné, že se tady jede. Na dvou nebo na třech místech jsem měl pocit, jaký mám při jízdě na vodě,“ přisadil si.

Zatáčku číslo 13 prý musel projíždět nakloněn o deset procent méně než obvykle, aby neriskoval pád. „Ta je neuvěřitelná,“ šklebil se.

Aby bylo jasno: nejde o design okruhu. Jde o asfalt. Dvanáct let stará dráha si vysloužila nemilosrdnou kritiku za to, že je kluzká, nedrží na ní stopa a jsou na ní hrby. Poté, co byl Masarykův okruh jen během pátečních tréninků svědkem dvaadvaceti pádů, došlo dokonce k bleskovému svolání bezpečnostní komise.



„V Jerezu jsme padali kvůli extrémnímu horku. Tady padáme kvůli trati,“ upozornil Ital Valentino Rossi, muž s největší autoritou ve světě MotoGP.

Zejména dokud „tlačili“ na co nejlepší časy v trénincích a kvalifikacích, měli borci na motorkách s brněnskou dráhou velké problémy. Ital Francesco Bagnaia si při pádu na ní zlomil nohu, vedoucího jezdce seriálu Francouze Fabia Quartarara stálo uklouznutí úspěch v kvalifikaci. Včerejší závody už pak proběhly zcela standardně.



„Asi by bylo snadnější vypočítat, kde to hrbaté není, než kde je,“ koulel očima australský pilot Jack Miller. „Na to, v jakém stavu dráha je, si stěžujeme od roku, kdy jsem vstoupil do MotoGP. A ano, neustále se zhoršuje. Zatáčka číslo 13 je nejhorší. Zatáčka číslo pět je podobná, trojka je úplně špatná. První zatáčka, ta dlouhá, je špatná a desítka taky. Víte, každý to tady má rád. Je opravdu těžké vidět to tady v takovém stavu,“ pokračoval Miller.

Závod královské kategorie MotoGP ovládl ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů nečekaně Jihoafričan Brad Binder

V MotoGP účinkuje od roku 2015. Pouze Ital Andrea Dovizioso, který se schůzky bezpečnostní komise účastnil, šel v hledání příčiny problému dál než k pohledu na dráhu. „Těžko říct, jestli je to jen tratí, nebo i pneumatikami. Kritické jsou výjezdy ze zatáček. Takhle špatné to nikdy nebylo,“ lámal si hlavu. Nakonec usoudil, že mizerný stav trati a nezvládnutý vývoj pneumatik pro MotoGP u výrobce Michelinu nesou zodpovědnost padesát na padesát.



Jakkoliv jsou tato slova pro brněnské uši nepříjemná, není to nic, o čem by činovníci z Masarykova okruhu nevěděli. Dvanáct let je na životnost asfaltu dost.

„Přináší to určité limity. Bezpečnostní komise i jezdci je vnímají a jisté je, že se poměrně rychle blíží doba, kdy bude nutné položit nový asfalt,“ přiznal tiskový mluvčí Petr Boháč. V Brně však rekonstrukci dráhy podmiňují jistotou setrvání MotoGP, což v dlouhodobém horizontu jasné není. Což je také něco, co přední světoví jezdci vnímají.

„Situace v Brně je v posledních letech poněkud obtížná, ale jak chápete, na rekonstrukci dráhy je potřeba spousta peněz. Mluvíme o milionech eur. To není snadné, protože si nemyslím, že v současné (koronavirové) době by byl okruh nějak moc vytížen a v provozu. Těžko říct, jestli se Brno do rekonstrukce pustí,“ krčil rameny Rossi.

Ředitelka okruhu Ivana Ulmanová odhadla investici na úpravu dráhy na 100 milionů korun. Do patové situace se dostane za rok, pokud se bude opět až do poslední chvíle jednat o obnovení smlouvy na Grand Prix; dráhu těžko předělá, jestli setrvání Grand Prix nebude jisté, ale vyhlídky výrazně poškodí, pokud k opravě nedojde.