Abrahám: Svět MotoGP mi chybí hodně, rád bych chtěl zkusit Rallye Dakar

Brno Tohle by byl vysněný závod přímo pro něj. Jet na milovaném okruhu, který leží jen pár stovek metrů od domu, kde vyrostl. A na trati, kde strávil stovky hodin. Ale tentokrát i za staženou oponou, bez diváků, sponzorů a televizních štábů, zkrátka bez onoho mumraje, který rok co rok měnil v jeho hlavě brněnskou Velkou cenu v noční můru.

Karel Abraham sice dál patří mezi hrstku vyvolených, kteří teď smějí vstoupit za brány Masarykova okruhu, nicméně už ne jako závodník, ale coby televizní spolukomentátor. Loni na podzim po 15 letech v mistrovství světa ukončil kariéru.

„Svět MotoGP mi chybí a hodně. Ale pak si vzpomenu na nervozitu a na beznaděj, že se člověk snaží, ovšem nedostane materiál, který by chtěl. A to mi rozhodně nechybí,“ popisuje 30letý Abraham.

„Byly chvíle, kdy mě mrzelo, že už nesedím na závodní motorce. Třeba když jsem sledoval první testy, závody. Nejspíš mě to přepadne i teď v Brně, ale pak si uvědomím, jak to tu bylo vždycky hektické a ty strašné nervy.“

Být to podle toho, co bylo napsáno na papíře a stvrzeno podpisy, byl by tu Abraham při nedělním závodním dnu pořád jako jezdec MotoGP. Jenže se stájí Reale Avintia se loni v listopadu rozešel ve zlém a i přes platný kontrakt dostal vyhazov. On se následně rozhodl, že závodní kariéru definitivně utne, protože z nablýskané královské kubatury se jen těžce odchází do nižších – často přehlížených – pater.

„Jestli se někdy vrátím? Ne! Sice nikdy neříkej nikdy, ale já tomu nedávám šanci už proto, že se o to ani nesnažím. Loni těch nabídek nepřišlo málo, ale nebyla tam žádná, která by mě zaujala.“



Nicméně teď patřil k širšímu spektru uchazečů, kteří místo zraněného Marca Márqueze mohli získat místo na tovární hondě. Nakonec úřadujícího šampiona v Brně nahradí testovací pilot stáje Stefan Bradl.

Přesto teoreticky… „Přemýšlel jsem nad tím. Byl bych hloupý, kdybych takovou nabídku odmítl. Na druhou stranu já se teď nijak nepřipravoval. Všichni už mají za sebou závody, zato já vůbec netrénoval fyzičku. Asi bych na to kývl, ale velké výsledky bych nečekal.“

Abraham je teď spokojený „důchodce“. V Brně příležitostně učí v motoškole, dost času tráví s přítelkyní Hanou v Monaku, pořídili si společně psa. A nikam se – i vinou koronaviru – nežene.

„Pořád jsem nenašel, čím se budu živit. Ale už bych se měl rozhoupat, do něčeho se pustit. Něco málo vymyšlené mám, znám směr. Ovšem uvidíme, jestli to klapne, protože během pár týdnů bych měl znát odpovědi,“ říká neurčitě Abraham.

Konkrétněji o projektech mluvit nechce, ale přizná, že jeden z nich se týká motorek. „Koronavirus mi leccos překazil. Říkal jsem si, že si dám do března volno, pak budoucnost začnu řešit, jenže přesně v té době to přišlo. Vzhledem k tomu, že jsem měl plány i s Amerikou, tak to teď padá, protože tam jsou úplně odřízlí a nikdo nic neví.“

Co však netají, je sen okusit rallye Dakar. Abraham je duší dobrodruh a cestovatel, na motorce projel Jižní Ameriku i Balkán. A tak když letos v lednu v Saúdské Arábii přihlížel startu slavného závodu, znovu se u něj rozhořelo závodní nadšení. „Dakar by mě lákal, rád bych ho zkusil. Ale je neskutečně drahý, takže bych ho spíš chtěl objet s nějakým bláznivým nápadem.“