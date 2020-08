Státní zastupitelství se začalo zabývat hrozivou nehodou Jakobsena. Mezi důkazy jsou i kola závodníků

Katovice Státní zastupitelství v Katovicích se začalo zabývat okolnostmi hromadného pádu v závěru středeční první etapy závodu Kolem Polska, během níž se vážně zranil nizozemský cyklista Fabio Jakobsen. Úřady zjišťují, zda nese za zranění Jakobsena a jednoho fotografa někdo odpovědnost, či zda byl pád důsledkem nehody.

„Zatím jsme vyslechli tři svědky, mezi nimi jednoho zástupce organizátorů závodu,“ řekla agentuře PAP ve čtvrtek večer mluvčí státního zastupitelstva v Katovicích, kde středeční etapa končila. Úřad plánuje vyslechnout další svědky a prozkoumat důkazní materiál. Ten už dříve zajistila policie, mezi důkazy jsou i kola závodníků a videozáznamy z nehody.

Třiadvacetiletý Jakobsen měl při hromadném spurtu hrozivý pád těsně před cílovou čárou, poté co jej krajan Dylan Groenewegen natlačil v souboji o prvenství do bariéry. Člen týmu Deceuninck-QuickStep zábradlí v rychlosti údajně až 80 km/h rozrazil a přeletěl a po srážce s fotografem zůstal bezvládně ležet v tratolišti krve. Úřadující mistr Nizozemska musel být na místě oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice, kde se podrobil pětihodinové operaci hlavy a zejména obličeje.

Ve čtvrtek lékaři uvedli, že je Jakobsen ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Během dneška by ho chtěli doktoři probudit z umělého spánku.