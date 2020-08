Znovu šlo o život. Cyklisté viní UCI z nebezpečných dojezdů, chtějí jejich zrušení

Katovice Měl to být svátek cyklistiky. Jeden z prvních etapových závodů letošní sezony ale málem skončil tragicky. Nizozemec Fabio Jakobsen po pádu v závěru první etapy Kolem Polska bojoval o život.

Šest dní před startem závodu Kolem Polska se podělil se svými fanoušky o radostnou novinu: Stanu se otcem. O necelý týden později ale nizozemský cyklista Dylan Groenewegen způsobil hromadnou nehodu, během které málem zahynul jeho krajan Fabio Jakobsen.

Nehoda se stala během závěrečného spurtu. Vzhledem k tomu, že cíl byl umístěn pod kopcem, řítili se cyklisté až 80kilometrovou rychlostí. Právě Groenewegen těsně před cílovou linií povyjel ze své trasy, do svého soupeře pak ještě strčil loktem a srazil ho na bariéry. Následný hromadný pád odnesli i další závodníci, nejhůř ale dopadl právě Jakobsen.

Ten přeletěl bariéru a vrazil do fotografa. Na místě ho museli dlouho oživovat, zároveň ztratil velké množství krve.

„Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení,“ vztekal se po závodě šéf týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere, za který Jakobsen jezdí.

Třiadvacetiletý nizozemský závodník byl ve vážném stavu převezen do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil pětihodinové operaci hlavy. Nevypadalo to s ním vůbec dobře, byl ve vážném stavu a lékaři se obávali o jeho život. Prognóza se naštěstí do druhého dne zlepšila.

„Fabio v noci podstoupil operaci obličeje. Jeho stav je stabilní, později se ho lékaři pokusí probudit,“ zveřejnil tým příznivější zprávy.

Ve vážném stavu byl do nemocnice převezen i fotograf, do kterého Jakobson narazil, i ten je nyní naštěstí mimo ohrožení života. Operaci podstoupil také Groenewegen, který si při pádu zlomil klíční kost.

Nehodu vyšetřuje i policie

V současné době probíhá vyšetřování závodu. Nehodu UCI, tedy Mezinárodní cyklistická unie, předala disciplinární komisi, případ rovněž putuje do rukou polské policie. Groenewegen však byl rovnou po závodě diskvalifikován a první místo bylo připsáno Jakobsenovi.

Kromě zdraví mladého cyklisty se řeší i viník celé situace. Za toho byl jednoznačně označen Groenewegen, který nebezpečným manévrem soupeře strhl a nedal mu žádnou možnost pádu zabránit. Sám upadl, zbytek závodu pak proseděl na zemi a plakal. Věděl, co způsobil, a o svého krajana měl obavy. „Jsem z toho zničený. Nemůžu popsat slovy, jak moc mě mrzí, co se Fabiovi a ostatním stalo. V tuhle chvíli je jeho zdraví hlavní. Nemůžu na něj přestat myslet,“ napsal o den později na své sociální sítě.

Jenže vina není jen na jeho straně, spousty cyklistů i diváků poukazují na stále nebezpečnější trasy. „Diskvalifikovali ho po právu, ale větší problém než ten jeho manévr byly bariéry, které nemohly splňovat bezpečnostní normy UCI. Co kdyby komisaři raději kontrolovali bezpečnostní standardy v posledních kilometrech závodu místo měření délky ponožek cyklistům?“ ptal se rozhořčeně bývalý závodník Robbie McEwan, který ve své kariéře třikrát vybojoval zelený trikot na Tour de France, a spurtů tak ve svém životě zažil spousty.

Právě o nebezpečných dojezdech se v cyklistickém odvětví mluví dlouho. Stačí připomenout, že se podobný incident stal i před třemi lety na Tour de France, když v závěrečném spurtu srazil slovenský sprinter Peter Sagan na bariéry Marka Cavendishe, který srážku odnesl zlomenou lopatkou. I Sagan byl tehdy okamžitě diskvalifikován, ač se později ukázalo, že v tom nebyl žádný úmysl, verdikt jury se mu zvrátit nepodařilo.

Cyklisté chtějí bezpečí

Za bezpečnější tratě bojují cyklisté už dlouho, pádů přitom nijak neubývá. Jezdí se ostré sjezdy, po mokrých kostkách, dostatečně se nehlídají diváci podél trati... Největší vášně ale budí právě sjezdy z kopce.

„Každý rok je v Kolem Polska hloupý sprint z kopce a každý rok se ptám, proč si organizátoři myslí, že je to dobrý nápad. Sprinty v balíku jsou nebezpečné samy o sobě, nepotřebujete k tomu rychlost 80 km/h,“ zlobil se na Twitteru Simon Geschke z týmu CCC Team. „UCI by konečně měla začít poslouchat závodníky,“ dodal McEwen.

Stejný pohled má i italský jezdec Alessandro De Marchi. „Taková situace musí UCI přimět, aby zapřemýšlela o podmínkách závodů. Už nejsou osmdesátá léta, kdy k ochraně postačila matrace,“ kroutil hlavou. „Dnešní rychlosti jsou absurdní. Potřebujeme lepší bezpečnostní opatření,“ hlásí. Zároveň ale odsoudil i nebezpečný manévr, který by prý měl mít nulovou toleranci.

V závodu Kolem Polska se nestala tragédie poprvé. Před rokem tam během třetí etapy narazil Belgičan Bjorg Lambrecht do betonové propusti. Důvod jeho pádu dodnes není znám, zřejmě to zapříčinila mokrá a kluzká vozovka. Dvaadvacetiletý cyklista pád nepřežil, zemřel v nemocnici během operace. Právě na jeho vzpomínku se před startem letošní první etapy držela minuta ticha.

Nechybělo mnoho a smutná pieta by se opakovala i za rok. Ještě že k tomu (snad) nebude důvod.