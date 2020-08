Po San Remu test před Tour. Kreuzigera čeká horský festival Dauphiné

Dauphiné Víc než 8 hodin v sedle strávil Roman Kreuziger při sobotní monumentální klasice z Milána do San Rema. Pomohl k pátému místu Giacomu Nizzolovi, než se přesunul na další cyklistickou pouť, tentokrát do Francie. Od středy je tam na programu pětietapový horský festival Critérium du Dauphiné. Je na co se těšit.

Dva jednorázové závody má za sebou čtyřiatřicetiletý cyklista. Předminulý víkend Kreuziger sezonu odstartoval na italské klasice Strade Bianche, kde své kolo půjčil nakonec devátému Michaelu Goglovi. Sám pak do cíle dojel po časovém limitu. „Extrémní podmínky,“ popisoval pak své pocity z náročného dne po téměř půlroční závodní pauze. A o nic lehčí pro Kreuzigera nebyl ani druhý závodní den. V sobotu se postavil na start nejdelšího jednorázového závodu současného kalendáře – Milán-San Remo.

„A byl to velice dlouhý den, teplé počasí. Naším cílem bylo mít v top 5 Giacoma Nizzola, což se povedlo, dojel pátý,“ líčil Kreuziger. Hlavně v závěru závodu byl český cyklista vidět. To šlapal víceméně na čele jednoho z vláčků vedoucí skupiny a držel tak Nizzola na výborné pozici před stoupáními na Cipressu a Poggio. „Věřili jsme, že s Giacomem bude někdo navíc do finále, což se nepovedlo, ale při takové délce a teplém počasí se může stát cokoliv, takže tam zůstal sám. Ale jako tým můžeme být spokojení, závodili jsme hodně pohromadě, všichni jsme se o sebe starali. Týmová spolupráce opravdu fungovala,“ pochvaloval si. Sám na kole včetně neutrální zóny a cesty na hotel z cíle strávil neuvěřitelných 8 hodin a 15 minut. r_kreuziger oblíbit sdílet odpovědět uložit Ujel celkem 328 kilometrů průměrnou rychlostí 39,85 km/h.

Týmovým autobusem se pak rovnou přesunul na start dalšího závodu. Critéria du Dauphiné, tradiční generálky před Tour, která startuje už ve středu a která často mnohé napoví o formě favoritů před Tour. Dauphiné se v proměněném cyklistickém kalendáři stalo festivalem horských etap. Jen se podívejte na itinerář, který cyklisty od středy do neděle čeká. Úvodní etapa z Clermont-Ferrand až na vrchol Saint Christo en Jarez má 218 kilometrů a nabídne pět kopců čtvrté kategorie, jeden třetí a jeden druhé. Critérium du Dauphiné @dauphine ‍♂️ #Dauphiné Etape 1 - 12 Août / Stage 1 - August 12‍♂️ @ClermontFd - Saint-Christo-en-Jarez 218,5 km Une première journée qui n'aura rien d'un simple échauffement ! A real test, anything but a warm-up! https://t.co/1755WiQ8Vq oblíbit odpovědět Druhá etapa je o poznání kratší, jen 135 kilometrů. Zato o dost náročnější.

Jeden vrchol čtvrté kategorie, jeden třetí, jeden první a závěrečný téměř 18kilometrý výšlap s průměrem 6,2 procenta na kopec mimořádné kategorie Col de Porte. Na odpočinek nebude čas ani v pátek, to na peloton čeká 157 kilometrů, výjezd do 2000 metrů na Col de la Madeleine a finiš na 15kilometrovém stoupání Saint Martin de Belleville. V sobotu přijde další ostrá etapa s 6 hodnocenými kopci, mezi nimi i mimořádná prémie na Montee de Bisanne a dojezd do Megeve. Critérium du Dauphiné @dauphine ⚠ Modification du parcours de l'étape 4 du #Dauphiné ⚠ Pour des raisons de sécurité (chaussée très dégradée dans la descente), le Col de l’Épine qui devait être la première ascension de l'étape ne sera pas sur le parcours. Longueur de l'étape: 153,5 km https://t.co/Ta8gWwyuhU oblíbit odpovědět Tam se pojede také nedělní závěrečný okruh, který tenhle horský pětiblok etap ukončí.

Cyklisté budou stoupat celkem na osm hodnocených kopců. Mezi nimi i Colombiere, Aravis, nebo Romme. „Čeká nás pět těžkých etap v horách, test před Tour. Uvidíme, na čem je potřeba ještě pracovat a na čem ne. Ještě nevím, jaké máme cíle, máme dostat plán, ale beru to tak, že je to další závod na rozjetí před dalšími závody,“ říká Kreuziger. „Můžu být ale spokojený. Strade Bianche i San Remo mě posunulo o kus dál. Jsem rád, že se do televize zase vrací sport.“ A ne jen tak ledajaký. Vždyť Dauphiné často slouží jako předobraz formy favoritů na Tour. Ztratil velké množství krve, na místě ho oživovali. Cyklista Jakobsen se probudil z umělého spánku I proto se ve středu na start postaví nejzvučnější jména současného pelotonu. Trojka vítězů Tour v barvách Ineosu – Chris Froome, Egan Bernal a Geraint Thomas. Neméně silná trojka z Jumbo Visma – Tom Dumoulin, Primož Roglič a Steven Kruijswijk. A pak také Thibaut Pinot, Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Mikel Landa, Tadej Pogačar nebo Adam Yates. Půjde o jeden z nejnabitějších závodů nedávné historie. Kromě Kreuzigera bude české barvy zastupovat také Jan Hirt. Ten dokončil nedělní tříetapový podnik Tour de l´Ain na 15. místě. A to po pádu, kdy dokonce přišel o část jednoho zubu. Oba Češi dál bojují o nominaci na Tour. Jestli ji pojedou, nebo se zaměří až na italské Giro, i to od středy napoví francouzské etapy.