Vakoč po nedokončeném závodě: Na štěrku jsem jel úplně naplno, ale první skupinu jsem nedohnal

Uničov Silniční profesionál Petr Vakoč přiznal, že závodit po koronavirové pauze není snadné, a to především s ohledem na euforii, která se závodníků po restartu sezony zmocnila. Osmadvacetiletý pražský rodák má za sebou smolný návrat do pelotonu po velmi dlouhé odmlce. Strade Bianche, první závod cyklistické WorldTour po koronavirové pauze, v sobotu kvůli technickým potížím nedokončil.

Pro Vakoče byl sobotní start první větší akcí od účasti na úvodní klasice sezony Omloop Het Nieuwsblad na konci února. „Ta závodní přestávka se vážně protáhla, ani zimní pauza nebývá tak dlouhá... Chvíli trvalo, než se do toho člověk dostal, navíc na tak intenzivním závodě, ale po úvodních dvaceti třiceti kilometrech, které tedy nebyly lehké, mi už přišlo, že je všechno zase zpátky v obvyklém stavu,“ řekl dnes ČTK Vakoč.



Šestý v pořadí výsledkové listiny Strade Zdeněk Štybar, jeho bývalý týmový kolega ve stáji Deceuninck-Quick Step, přiznal, že pětihodinový závod ve velkém horku byl pro tělo šokem. „Já to ani tak nevnímal, ale těžko se to posuzuje, když jsem nedojel. My jsme každopádně měli předtím hodně intenzivní tréninky. A člověk se musí trochu brzdit. Je třeba se držet na uzdě a zachovat si to taktické myšlení,“ podotkl Vakoč.

„Bylo to vidět i na Strade, jelo se hodně intenzivně. A dost lidí na to asi i doplatilo, právě kvůli tomu to pak nevydrželi. Už předtím v Burgosu to bylo vidět, jak se hodně závodí. Pro lidi u televize je to samozřejmě atraktivní, ale pro závodníky hodně těžké. Je ale super, že můžeme vůbec závodit,“ doplnil Vakoč.

Závod Strade Bianche nabídl skvělou podívanou, závěr už se ale Vakoče netýkal. „Měl jsem technické problémy, navíc defekt přišel v blbý moment před polovinou závodu a v tu chvíli byl závod už hodně natažený. Snažil jsem se dojet ještě do té první skupiny, na tom štěrku jsem jel úplně naplno, ale nepovedlo se mi to,“ přiblížil Vakoč.

Hodně ho mrzelo, že závod nedokončil. „Chtěl jsem dojet, ale pak už jsem trpěl, protože jak jsem se vyždímal, v tom vedru se mi udělalo trošku i špatně. Celý tým jsme měli smůlu na defekty, měli jsme ho v podstatě všichni. Jinak jsem se cítil do té doby dobře, i přes to vedro. Myslím, že forma je slušná,“ konstatoval Vakoč.

Koronavirus, který tolik ovlivnil dění nejen ve světě sportu, zůstává stále strašákem. „Všichni moc dobře víme, že nad tím visí otazník a každý závod může být poslední, takže si všichni užívají, že můžou závodit. Strade bylo takovou prověrkou. Zároveň ale máme nějaké závody za sebou a už si něco takového moc nepřipouštíme. Člověk už si tím nechce zatěžkávat hlavu,“ řekl Vakoč.

Chuť si touží napravit v nejbližších dnech. Od čtvrtka do neděle pojede s týmem silně obsazený etapový závod Czech Tour. „Potom pojedu zase zpátky do Itálie, kde nás čekají tři závody. Půjde o profilově těžké závody, které sice nejsou na mě, ale budeme tam mít silný tým. Zatímco Czech Tour pojedu na výsledek, tam budu mít spíše kapitánskou roli a už se těším, že tam budu moct pracovat pro tým,“ nastínil Vakoč.

Následovat budou republikový šampionát či mistrovství Evropy. „Koncem srpna tam mám pak etapák ve Francii. Žádná z Grand Tours letos nebude, ale máme pozvánky na všechny velké jednorázovky. A s ohledem na to, jak se Grand Tours překrývají s jednorázovkama, tak si myslím, že to tým zase až tak nemrzí, protože máme velmi dobrý kalendář. A moc se mi líbí i ten můj,“ pochvaloval si Vakoč.