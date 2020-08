Froome pomohl Bernalovi k triumfu. Bude to podobné i na Tour?

Toulouse Sotva dorazil do Evropy, už vítězí. V pondělí Egan Bernal vyhrál královskou etapu na Route d´Occitanie a pomohl mu k tomu... Chris Froome. Je tohle předzvěst blížící se Tour de France? Nebo na ní bude všechno jinak?

V pondělí konečně ukázal, jak na tom po předlouhé pauze je.



Po pauze, kdy nekonečné hodiny pokořoval kolumbijské kopce. Týden co týden Egan Bernal přidával na své sociální sítě fotky ze svých toulek.

Tu si střihl sedmihodinovou vyjížďku, tu zase šestihodinovou.

„Přípravu na Tour nesmíte podcenit,“ vzkazoval všem svým soupeřům a také týmovým kolegům Chrisi Froomovi a Geraintu Thomasovi na dálku.

A v pondělní královské předposlední etapě Route d´Occitanie všichni viděli, v jaké formě úřadující šampion Tour je.

Byla to vlastně první opravdová zkouška alespoň některých favoritů Tour od koronavirové pauzy. Se stoupáními první kategorie Port de Bales, Col de Peyresourde a s cílem na Col de Beyrede.

A byla to také první opravdu horská etapa pro Chrise Frooma od jeho loňského pádu na Dauphiné.



Byl to právě Froome, kdo se v pondělí proměnil v pomocníka. V prostřední zvlněné části závěrečného kopce přišla jeho chvíle, kdy odpáral většinu domestiků svých soupeřů a připravil tak půdu pro útoky svých dvou mladších týmových kolegů.

„Chris udělal úžasnou práci, ze které jsme pak s Eganem mohli těžit,“ líčil Pavel Sivakov.

Právě díky Froomovi pak Sivakov s Bernalem využili únavy svých soupeřů a dojeli si pro první a druhou příčku.

„Ale výhra tady absolutně nic neznamená. Podívejte se na Thibauta Pinota, ten bude na Tour v úplně jiné formě,“ upozorňoval hned za cílem Kolumbijec.

Až o dalších pět minut později dorazil do cíle i čtyřnásobný šampion Tour, na 34. místě. Všichni byli zvědaví, co v první opravdu horské etapě po loňském pádu na Dauphiné předvede.

A kromě zmíněné pomoci vlastně nic nepředvedl, takže těžko říct, co si z jeho vystoupení vzít. Etapa možná nabídla pár odpovědí na současnou formu dvou ze tří lídrů týmu na Tour, zároveň ale pranic nerozhodla.

„Jsem nadšen svým týmem, jsou úžasní. Každý dneska udělal přesně to, co jsme si naplánovali, můžeme být spokojení,“ líčil Brit po etapě. „Egan i Pavel jsou v tuhle chvíli ve fantastické formě. Jsem rád, že jsem jim mohl pomoci v tom, čeho v etapě dokázali. Já jsem se ve stoupání cítil dobře.“

Co bude za měsíc?

Bernal je v Evropě sotva 14 dní.

Doma byl možná nejdelší dobu od té chvíle, co v 19 letech zamířil z Kolumbie do italské stáje Androni sbírat první zkušenosti s evropskou cyklistikou.

Před odletem pro něj dokonce starosta Zipaquiry uspořádal slavnost v Solné katedrále.

„Neslíbil jsem mu, že pro něj a pro zemi vyhraju Tour de France, ale slíbil jsem, že pro to udělám vše, co bude v mých silách,“ popisoval Bernal.

Do Evropy se vrátil v den, kdy měla Tour de France původně vrcholit. Charterovým letem spolu s dalšími kolumbijskými esy zamířil z Bogoty do Madridu.

Odtud pak putoval do své evropské základny v Andoře, než se připojil k Ineosu.

Jak vnímal téměř půlroční spekulace o tom, kdo bude lídrem stáje na Tour? Jestli on, Froome nebo Geraint Thomas?

Prý nijak.

„Spousta lidí mi nevěří, ale já to vážně neřešil. Stejně se rozhodne na kole. Možná to je nějaká psychologická hra, ale já se soustředím na vlastní trénink, na přípravu, na to, abych se před Tour dobře rozjel. Zprávy až tolik nečtu, přijde mi to kontraproduktivní,“ nechal se slyšet.

Podle něj právě přípravné závody ukážou, s jakým plánem Ineos na Tour opravdu přijede.

„Je potřeba ukázat, že jsem v dobré formě. Tým má spoustu zkušeností s přípravou na Tour a všichni uvidí, jak na tom kdo je. V cyklistice nemůžete lhát,“ má jasno Kolumbijec.

Možná i proto se od prvního startu tolik snaží.

Chce šéfy stáje přesvědčit, že má lepší formu než Froome, že právě na něj by měli vsadit. A nutno říct, že vidět Frooma, jak pracuje pro svého mladšího týmového kolegu, pouze vyvolává další otázky ohledně Britova statusu na Tour.

„Chris je šampion. Chce vítězit, chce být lídrem týmu, chce přijet na závod a totálně na něm všechny zničit. To na něm obdivuju,“ říká Bernal o Froomovi. „Za rok to bude soupeř, extrémně náročný soupeř, ale letos je to ještě týmový kolega, kamarád a na Tour pojedeme spolu,“ má jasno.

Ale v jaké roli? Budou skutečně Froome s Thomasem královskými domestiky Bernala?

Nebo bude za měsíc všechno jinak?