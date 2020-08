Plný ‚barák‘ na atletice v Plzni. Asi na ně covid neleze, tak pravidla neplatí, diví se fotbaloví fanoušci

Od 24. července platí zpřísněná opatření týkající se pořádání mimo jiné i sportovních akcí (VÍCE ZDE). Ty lze pořádat jen v případě, že ve stejný čas nepřesahuje počet osob 1000, a to ve stavebně členěných areálech. Sektory musí být děleny mobilní zábranou (lze použít i přenosné ploty), musí mít vlastní venkovní vstup a účastníci mezi nimi nesmí přecházet.

A právě zde je zakopán pes.



„S potěšením zpetně sleduji velké davy milovníků atletiky během prvního dne mistrovství ČR v atletice,“ pochlubil se na svém Twitteru Libor Varhaník, šéf tohoto sportu u nás a viceprezident Evropské atletické unie.

Delighted to see big crowds back enjoying athletics on day 1 of the @czatletika National Championships today pic.twitter.com/C7G7e3VrcU