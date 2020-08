Atletické MČR: Tyčkař Kudlička má dvanáctý titul, Veleba rekordní pátý na stovce

Plzeň Tyčkař Jan Kudlička získal dvanáctý republikový titul. Na atletickém šampionátu v Plzni mu k němu dnes stačil výkon 551 centimetrů. Sprinter Jan Veleba vyhrál na stovce rekordní páté zlato v čase 10,28 sekundy. Na rozdíl od loňska v nejkratším mužském sprintu chyběl Zdeněk Stromšík, jenž společně s Velebou drží český rekord.

Pořadí tyčky bylo stejné jako předloni. Za domácím králem Kudličkou se seřadili Dan Bárta a Matěj Ščerba, kteří si vylepšili osobní rekordy pod širým nebem na 541 centimetrů. Čtvrtý muž z olympijských her v Riu de Janeiro získal první titul v roce 2008 a od roku 2010 nenašel na domácím šampionátu přemožitele. V jedné disciplíně získal mezi muži více titulů jen diskař Libor Malina.

Vzhledem k omezenému tréninku kvůli pandemii koronaviru skákal Kudlička ze zkráceného rozběhu. „Je to zlepšení letošního výkonu a pořád je to z krátkého, ve kterém se moc komfortně necítím. Je to titul, zvládl jsem vrchol sezony, takže jsem spokojený,“ řekl.

Veleba byl rychlejší v rozběhu než ve finále. Při prvním startu na plzeňském stadionu časem 10,21 vyrovnal své letošní maximum a doufal, že by mohl zaútočit i na český rekord 10,16. Finále mu ale nesedlo, po pár krocích zaškobrtl a ztratil. „Strašně jsem se propadl a už jsem si myslel, že ani toho Dominika (Záleského) nedoběhnu. Věřil jsem ale, že jsem v trati silnější než on. Naštěstí jsme ho předběhl. Nakonec 10,28, skvělý čas, ale myslel jsem na víc,“ konstatoval třiatřicetiletý sprinter, který Záleského trénuje.

Ženská stovka už v rozběhu přišla o obhájkyni titulu a nejrychlejší Češku této sezony Nikolu Bendovou, která ulila start a byla diskvalifikována. Její hrubky využila k zisku titulu Marcela Pírková (11,61).

První čtvrtku na šampionátu má za sebou Lada Vondrová, která v rozběhu předvedla druhý nejlepší výkon kariéry 51,69 sekundy. Spokojená ale zdaleka nebyla, protože si letos posunula osobní rekord už na 51,35. „Určitě je to dobrý čas, ale jak člověk zaběhne lepší, tak ho už moc nenadchne. Ale byl to rozběh, zítra mám novou šanci. Doufám, že to bude lepší,“ řekla.

Dvacetileté běžkyni, která by ráda atakovala hranici 51 sekund, nenahrávaly povětrnostní podmínky. Bylo velké horko a na první dvoustovce foukalo proti. „První dvoustovku mám radši po větru. A tohle vedro mi moc nesedí, mám radši pod mrakem,“ posteskla si. Příště jí může pomoci i to, že bude v neděli před čtvrtkou rozběhaná z prvního kola dvoustovky.

Z krátkých překážek se na poslední chvíli odhlásil český rekordman Petr Svoboda. Vyhrál Jan Kisiala (14,33).

Nejatraktivnější disciplíny šampionátu včetně duelu oštěpařek Barbory Špotákové a Nikoly Ogrodníkové budou na programu v neděli.