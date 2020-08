Čekala jsem, že to bude lepší, řekla dvacetiletá Vondrová po druhém čase kariéry na MČR

Plzeň Bylo odhodlaná pokusit se v Plzni už v rozběhu o velmi rychlý čas, kterým by si vylepšila osobní rekord. Nakonec z toho byl „jen“ druhý nejlepší výkon kariéry. Teprve dvacetiletá Lada Vondrová, výkonem 51,35 sekundy zatím čtvrtá žena letošních světových tabulek na 400 metrů, vstoupila do republikového šampionátu atletů vítězným rozběhem za 51,69.

Je to důvod ke spokojenosti?

No nevím, nic moc. Byla jsem domluvená s trenérem, že když to bude při průběhu na dvoustovce víc než 24,5, mám se na to (na pokus o špičkový čas) vykašlat. Dvoustovka byla přesně 24,5, tak mi to nedalo. Sice jsem to nervala úplně až do cíle, ale čekala jsem, že čas bude lepší.

Držela jste se tedy původního plánu pokusit se hned v rozběhu o osobní rekord?

Jo, plánem byl dneska osobák, jiné myšlenky nemám. Neběželo se mi nic moc, trošku tam fouká, ale i tak z toho mohl být lepší čas.

Přála jste si před závodem čtvrtkařský vítr. Ten tedy nepřišel?

Bohužel ne. Jak fouká ze začátku proti, někomu to pomáhá, ale mně ne. Snad zítra ve finále.

Přesto, i tak jste předvedla váš druhý nejlepší čas kariéry, ještě na začátku této sezony jste měla osobní rekord 51,71.

Jo, určitě to byl dneska dobrý čas, ale jak jednou zaběhnete lepší, tak už vás takový výkon moc nenadchne. Ale byl to rozběh, zítra mám novou šanci.

Atletka Lada Vondrová vystoupila 5. srpna 2020 v Praze na tiskové konferenci Českého atletického svazu k mistrovství ČR mužů a žen, které se uskuteční 8. a 9. srpna 2020 v Plzni.

Letos jste byla zvyklá běhat na českých mítincích dva i tři běhy denně - a skvěle. Kdo ví, možná byl s jistou nadsázkou problém v tom, že jste dnes měla jen jeden.



Jo, asi jsem byla málo rozběhaná.

Zítra máte startů víc, kromě finále čtvrtky i rozběh a patrně finále dvoustovky.

A první půlku čtvrtky bych měla rozběhnout podobně rychle, jak předtím poběžím rozběh dvoustovky. Doufám, že zítra na čtvrtce ten osobák bude. Nevím, jestli potom půjdu ještě i štafetu. Ale ani z tolika startů rozhodně strach nemám, jsem zvyklá.

Co s vám zatím provádí plzeňské počasí? Teploměr ukazuje 32 stupňů.

Je to mazec. Mně tohle moc nesedí, mám radši, když je na závod pod mrakem. Takže teď se jdu někam schovat a odpočívat.

Letošní atletická sezona přišla o mezinárodní vrcholy v podobě olympiády a mistrovství Evropy. Je tím pádem pro vás mnohem důležitější i mistrovství republiky?

Měla bych sice běžet nějaké Diamantové ligy, ale je fakt, že určitě nám letos republika připadá významnější než v jiných sezonách.