Atletická sezona je tu. Špotáková, Vadlejch i Staněk se blýskli v Kladně dobrými výkony

Kladno Oštěpaři Barbora Špotáková a Jakub Vadlejch i koulař Tomáš Staněk vstoupili do opožděné atletické sezony výhrami na mítinku v Kladně, kde splnili roli hlavních hvězd. Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková hodila 63,69 metru a porazila o 77 centimetrů Nikolu Ogrodníkovou. Vadlejch zvítězil na hlavní akci projektu Spolu na startu hodem dlouhým 84,31 metru. Staněk předvedl rovněž solidní výkon 21,13 m.

Vadlejch závodil poprvé od loňského mistrovství světa a hned prvním pokusem se zařadil na třetí místo zatím chudých letošních světových tabulek. Další hody byly kratší a Vadlejch je úmyslně přešlapoval. „Chtěl jsem hodit daleko a riskoval jsem,“ poznamenal vicemistr světa z roku 2017. Druhý skončil Petr Frydrych, který hodil 78,18 a zaostal o více než metr za svým letošním maximem z Plzně.



Stejně dlouhou závodní pauzu měla Špotáková, která svedla souboj kolem hranice 63 metrů s úřadující vicemistryní Evropy Nikolou Ogrodníkovou (62,92). Světová rekordmanka s velkou rezervou splnila avizovaný cíl přehodit na rozdíl od MS 60 metrů. „To jsem si řekla tak trochu opatrně, abych si nekladla velké cíle, které nesplním. A opravdu jsem tušila, že to splním levou zadní. První hod jsem bohužel vůbec netrefila, ale pak jsem předvedla slušný výkon. I když při rozcvičování mi to šlo líp. Ale rozhodně spokojenost,“ řekla Špotáková.

S výkonem byla spokojená i Ogrodníková, kterou nedávno trápily vysoké horečky. Lékaři ji ujistili, že je způsobila jen viróza, nikoliv nemoc covid-19. „Je to dobrý výkon. Akorát jsem chtěla vyhrát,“ řekla.

Český rekordman Staněk si vedl podobně jako na halovém mistrovství republiky v Ostravě, kde vrhl 21,18. Ale spokojený nebyl. „Byl jsem nahecovaný, že chci hodit. To se bohužel nepovedlo úplně tak, jak bych chtěl. Chyběl tomu malinko drsnější kruh. Je začátek sezony, nejsem úplně vyházený. Na začátku mi to klouzalo a vůbec jsem to nedokázal nakopnout dopředu,“ posteskl si.

Z tváří mítinku prohrál jen Pavel Maslák, který na třístovce doběhl třetí. Výkonem 33,10 zaostal trojnásobný halový mistr světa o 1,3 sekundy za svým osobním rekordem a porazili ho Jan Jirka (32,82) a Matěj Krsek (33,05). „Cítil jsem se strašně. S časem, co jsem běžel, jsem nemohl čekat nic jiného, než že mě někdo porazí. Potřeboval jsem, aby mě někdo vytrestal,“ komentoval Maslák svůj výkon.

Pod hlavičkou projektu Spolu na startu se dnes konalo 173 mítinků, do kterých se zapojilo zhruba 17.000 atletů napříč věkovými a výkonnostními kategoriemi.