Na obzoru je další obří nákup tramvají. Praha řeší, jak zaplní nové tratě

Dosud největší byl nákup 250 tramvají ze Škody Transportation za 19 miliard korun, který Praha dokončila před třemi lety. Cestu k další olbřímí zakázce, jíž se má právě ve středu zabývat dozorčí rada dopravního podniku, otevírá dotace. Konkrétně Národní plán obnovy, což je bruselský program, který má vést k obnovení ekonomik ztrápených pandemií.

„Budeme připravovat veřejnou zakázku na příští rok. V Národním plánu obnovy je 1,18 miliardy korun na nákup nových tramvají. Musí jich být minimálně dvacet,“ popsal serveru Lidovky.cz šéf pražského dopravního podniku Petr Witowski. Částka, kterou zmiňuje, představuje 85 procent ceny, na niž by nové nízkopodlažní vozy měly vyjít. Jedná se tedy o zajímavou příležitost doplnit vozový park s výraznou slevou.

Nové tramvaje by mohly jezdit například z Divoké Šárky na Dědinu, z Vinohrad na Václavské náměstí, případně z Malovanky ke strahovským stadionům. To jsou tratě, které mají velkou šanci se z papíru přenést do plenéru.

Větší než malé množství?

Zakázka nemusí skončit na čísle dvacet. Podle informací serveru Lidovky.cz se do věci vložil organizátor pražské hromadné dopravy, společnost Ropid. Jeho lidé měli přijít s návrhem, aby dopravní podnik, jejž plně vlastní hlavní město, zvážil, že dá vítěznému dodavateli opci na dalších skoro 200 souprav.

Z pohledu Ropidu to dává smysl: dnešních 143 kilometrů tratí se má zásadně rozšířit, navíc se vedení metropole zavázalo, že v roce 2030 bude nabízet až na výjimky plně bezbariérovou veřejnou dopravu, k čemuž budou třeba nové nízkopodlažní tramvaje.

Plánovači z Ropidu každopádně zdůrazňují, že půjde plně o rozhodnutí vedení Prahy a jejího dopravce. Nyní vytváří koncept, který odráží představy vedení Prahy, jak by měly budoucí tramvaje vypadat. „Zejména s ohledem na vzhled vozidla, uspořádání pro cestující a odbavovací systém, což je hlavním předmětem zájmu organizátora provozu,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Kdo může mít zájem

Zároveň zástupci této společnosti, která mimo jiné sestavuje jízdní řády, připouštějí, že nové soupravy potřeba budou. „V případě, že by byly postaveny všechny uvažované tratě a platil zájem města mít ve stejný okamžik všechny tramvaje bezbariérové, se jejich potřeba skutečně blíží k číslu 200,“ řekl Drápal.

Politici z hlavního města spolu s manažery dopravního podniku si musí v následujících letech vyhodnotit, kolik tramvají budou reálně potřebovat. Poměrně hodně peněz utratili za už zmíněné vozy 15T, chystají také tendr na firmu, která upraví 65 vozů T3, aby do nich mohli nastupovat vozíčkáři nebo rodiče s kočárky. Počítá se s takzvanou vanou, tedy jedním sníženým místem.



O prvotní zakázku na alespoň dvacet tramvají s opcí by mohli projevit zájem jak čeští, tak zahraniční výrobci, tedy například Inekon, Siemens nebo Bombardier. A samozřejmě největší tuzemský hráč Škoda Transportation, který dodal Praze dvě poslední velké série: tramvaje 14T s designem Porsche či už zmíněnou obří zakázku na soupravy ForCity 15T.



„Samozřejmě sledujeme všechny příležitosti na našich domácích trzích. Nicméně k obchodním záležitostem se nevyjadřujeme,“ reagoval mluvčí Škody Jan Švehla.