Na Ruzyni se vrací život i letadla. Přípravy na letní sezonu jsou v plném proudu

PRAHA Ač pandemie zatím neustává, oproti loňsku je letošní jaro k mezinárodní letecké dopravě o mnoho vstřícnější. Dopravci se už plni naděje chystají na nadcházející hlavní sezonu a jedna linka za druhou přibývá také v letním letovém řádu pražského Letiště Václava Havla. Přímé spoje s Amerikou jsou však i pro letošek v nedohlednu.

Liduprázdné chodby, přítmí a mříže ve všech výlohách. Takový obraz už si zaměstnanci Letiště Praha po roce s pandemií uchovávají jen jako absurdní vzpomínku na loňský duben. Před letošní letní sezonou se tamní letový řád opět zaplňuje. „Aktuálně mohou cestující využít přímá letecká spojení z Prahy do více než třiceti destinací, která provozuje zhruba dvacet leteckých společností,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.



Další pravidelné linky i charterové spoje by ale v následujících týdnech měly rychle přibývat. Na pražské Ruzyni se také po zimní odstávce obnovil noční provoz. „Pokud se začnou některé podmínky uvolňovat a zjednodušovat, aerolinky reagují na zvýšenou poptávku velmi rychle. Letiště Praha je na postupné obnovení provozu připravené,“ říká Pavlíková.

K destinacím, které byly pro cestující z Prahy dostupné i přes zimu, se už nově zařadila například TAP Air Portugal s linkou do Lisabonu, kam bude létat třikrát týdně. Pravidelné spojení s Vídní obnovily také rakouské Austrian Airlines, létat by měly čtyřikrát za týden. Na Ruzyni se vrátila i společnost EasyJet s linkami do švýcarské Basileje a Ženevy. Od dubna šestkrát týdně propojí Turkish Airlines Prahu s Istanbulem. Linky postupně obnovuje i tuzemský dopravce Smartwings, naposledy šlo o španělskou Valencii.

Do Turecka i na Island

„Další dostupné destinace by měly postupně přibývat v průběhu sezony v závislosti na tom, jak se bude zvyšovat poptávka po létání a jaké budou platné podmínky pro vstup do jednotlivých zemí. Jednoznačně pomůže i zavedení jednotného protokolu cestování, takzvaného covidpasu, který představila Evropská komise,“ uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Jen v nejbližších týdnech se však do nabídky letiště zařadí několik dalších spojů včetně nové linky společnosti Blue Air do rumunské Bukurešti. Od konce dubna obnoví tuzemské Smartwings linku do ruského Petrohradu, kam budou létat dvakrát týdně, stejně jako od května do francouzského Nice. Ke konci května zavede také AnadoluJet spojení s tureckou Antalyí, která je pro Čechy oblíbenou dovolenkovou destinací. Také České aerolinie (ČSA) plánují spustit pravidelné linky do dánské Kodaně a islandského Keflavíku, kam plánují létat čtyřikrát týdně, jednou za týden zamíří zhruba od poloviny června také na Maltu.

Kromě nových spojů pak zůstávají v provozu lety do oblíbených destinací včetně egyptských středisek Hurghada a Marsá Alam, na Kanárské ostrovy nebo na Madeiru. K dispozici budou nadále lety do evropských metropolí včetně Paříže, Amsterdamu či Frankfurtu, které slouží i jako významné přestupní body.

Lety do USA nebudou ani letos

Do předkrizových čísel má však provoz na pražském letišti ještě daleko. „V rámci letního letového řádu v roce 2019 provozovalo svá pravidelná přímá letecká spojení z Prahy 69 dopravců, kteří létali do více než 160 destinací po celém světě. V provozu byla také přímá spojení do 16 dálkových destinací,“ říká Pavlíková. U některých dříve běžných míst je navíc už nyní jasné, že se letos do nabídky Letiště Praha nevrátí.

„V roce 2021 nebudou například obnoveny lety mezi Českou republikou a Spojenými státy. Ani u dalších dálkových spojení nemáme v tuto chvíli potvrzený termín návratu,“ uvedla pro Lidovky.cz Pavlíková. Zatím tak lze z Ruzyně nejdále přímo zamířit do Dubaje s aerolinkami Emirates či Flydubai anebo do katarské metropole Dauhá s Qatar Airways.

Do Dubaje zároveň letos v březnu zavítalo z Prahy nejvíce cestujících, následoval Amsterdam a střediska v Egyptě. I tak ale letos za první čtvrtletí meziročně klesl počet odbavených cestujících o 90 procent.

Optimisticky nevypadají ani prognózy odborníků. Navzdory loňským odhadům, které mluvily o letech 2022 či 2023, se letecký provoz podle nynějších očekávání vrátí do objemu z roku 2019 až za čtyři nebo pět let, tedy do roku 2025. Poté by měly počty odbavených cestujících opět růst. „Podobný trend očekáváme také na Letišti Václava Havla Praha,“ dodala Pavlíková.