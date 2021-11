Nová vláda chystá daňovou nadílku. Tady jsou podrobnosti k plánovaným úlevám, kdo a kolik na nich získá?

„Určitě nechceme vracet zpátky superhrubou mzdu. Za tím si stojíme a nebudeme připouštět žádnou revizi. Pokud jde o změnu daně z příjmů, dovedu si jako nejpravděpodobnější formu představit aktualizaci základní slevy na poplatníka podle vývoje inflace,“ řekl webu Lidovky.cz místopředseda nové poslanecké sněmovny a dlouholetý ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Nemyslím si, že bychom přistupovali k nějakým dalším radikálnějším změnám daňového systému,“ dodal.



‚Parametry ještě probíráme’

Speciální daňové odpočty by rádi prosadili lidovci. Živitelé rodin pobírající takzvanou mateřskou či rodičovský příspěvek by po celou dobu čerpání mohli mít své příjmy až do určité výše osvobozeny od daní. A rodiny se třemi a více dětmi by takový odpočet mohly uplatňovat až do 26 let věku svého potomka za podmínky, že mají doma zároveň nejméně dvě další děti. „Konkrétní parametry návrhu stále ještě diskutujeme,“ uvedla senátorka za KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Řada úprav má pomoci i podnikatelům. Na všem se ovšem nejprve musí domluvit pět budoucích vládních stran: ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti. Zároveň je tu ambice formující se vlády snížit schodek veřejných rozpočtů v příštím roce o 80 miliard.

Designovaný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v nedělním televizním duelu s odstupující šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (za ANO) zdůraznil, že snahou bude jít s deficitem dolů co nejrychleji tak, aby byl nejpozději v roce 2025 na třech procentech hrubého domácího produktu. Loni to bylo 5,8 procenta HDP.

Nejvýznamnější podnikatelské svazy, oslovené webem Lidovky.cz, by navrhované změny uvítaly, ale chtěly by ještě víc. „Celkově z pohledu daní vidíme v koaliční smlouvě i konkrétní pozitivní záměry, jako je například účetní a daňová evidence v eurech. Věříme také, že firmám nebudou zvyšovány daně,“ uvedl Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Chybí nám ale například prodloužení mimořádných odpisů na rok 2022 či deklarace jasné podpory daňovým odpočtům na výzkum a vývoj. Bezpochyby potřebujeme významnější změnu přístupu finanční správy směrem ke klientskému přístupu,“ dodal.

Plány vládní koalice v daňové oblasti jsou zatím obsaženy jen v úterý podepsané koaliční dohodě a v obecné rovině. Webu Lidovky.cz se podařilo zjisti některé podrobnosti o sedmi z nich.

1. Daňové prázdniny pro rodiny s dětmi

Koncept daňových prázdnin pochází z dílny KDU-ČSL. „Opatření cílí především na rodiny se středními a částečně i vyššími příjmy (například specialisty IT), které nedosáhnou na žádné sociální dávky a nedosáhnou ani na daňové bonusy a na všechno si musí vydělat pouze vlastním přičiněním. Přitom musí splácet stále rostoucí nájemné za byt velikostí odpovídající počtu dětí nebo případnou splátku hypotéky a další s počtem dětí násobící se náklady na bydlení, dopravu, vzdělání a další položky,“ popisuje senátorka Jelínková.