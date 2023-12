Nové „EET“ straší hotely i airbnb. Zvýší se bezpečnost a narovná tržní prostředí, hájí se ministerstvo

Cílem programu, který je obdobný nedávno zrušené elektronické evidenci tržeb (EET), bude snaha utlumit šedou ekonomiku v cestovním ruchu – například nedostatečné hrazení místního poplatku z pobytu, který je zahrnut v ceně za ubytování.

Ten má podnikatel v oblasti krátkodobého ubytování hradit obci, ve které své služby provozuje. Výše takového poplatku je až 50 korun za den ubytování a minulý rok za ně obce inkasovaly přes jednu miliardu korun. Část podnikatelů však může poplatky zatajovat a v případě airbnb a soukromého ubytování se nyní ani obcím nemusí hradit.

Nový program by měl být spuštěn ve zkušebním provozu začátkem roku 2025 a od července stejného roku by měl začít fungovat naostro. Chystané změny a nové povinnosti navržené resortem ministerstva pro místní rozvoj ale část poskytovatelů ubytování příliš nevítá.

„Je to naprostá šílenost. Jak bude například systém pracovat, když náhodou vypadne internet? Současný stav byl na hraně, ale toto je za hranou,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz Tomáš Macek, provozovatel Penzionu Kvilda – Luční. Vadí mu například, že pokud dojde k technické poruše, nestihne do v návrhu požadovaných 24 hodin od ubytování hosta uvést do systému jeho údaje.