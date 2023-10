ZVĚŘINA: Vzpoura Pirátů v podobě EET pro hotely? Vládní veletoče neukazují žádný systém

Co tomu řekne vláda? Uslyšíme od premiéra něco o fízlování a šikaně ubohých živnostníků? Nebo bude pirátský kapitán nařčen z levicového totalitářství, které se projevuje anticivilizačním EET (které zavedlo 17 unijních států)? Nelze to dost dobře odhadnout, protože vláda už udělala tolik veletočů, při kterých odvolala, co slíbila, a slíbila, co popřela, že v tom nelze vystopovat žádný systém, natož záměr.

Koaliční debatu o tomto opatření nečekejme. Argumentů je sice dost, ale přeci jen, pirátští náčelníci jsou především konformisti milující funkce.