Správa rezerv zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol, podmínky nesplnili všichni čtyři zájemci

PRAHA Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemcům nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. V pondělí to řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Ministerstvo školství přitom chtělo tuto další dodávku testů do škol ve skladech správy už 3. května.

Švagr uvedl, že o záležitosti už informoval ministra školství Roberta Plagu (za ANO). Aktuální vyjádření ministerstva školství zatím není k dispozici.



Vítěz poslední zakázky, firma Masanta s testy Singclean v pátek oznámila, že se do současného tendru nepřihlásila. Plaga na začátku dubna uvedl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit.

V posledních dnech směřovalo do škol 3,5 milionu antigenních testů Singclean. Hasiči je začali rozvážet minulou středu ze skladů SSHR v Poleradech, Olomouci a Štítině do krajských distribučních center po celé ČR. Na začátku dubna pak rozvezli hasiči do krajů pro školy 4,1 milionu testů na covid-19. Šlo o 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů také společnosti Singclean. Oba se vyrábějí v Číně a podle kritiků nejsou úplně spolehlivé.

Švagr v pondělí uvedl, že pro aktuální tendr se v dynamickém nákupním systému, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zaregistrovalo celkem 32 firem. Nabídku nakonec ale podaly jen čtyři z nich. Připomněl, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek SSHR postupuje kvůli tomu, že v Česku už není nouzový stav.

„Oproti minulé zakázce se výrazně snížil počet zájemců o tuto zakázku. A popravdě se ani nedivme, když je tady permanentní mediální kampaň proti těmto dodavatelům státu, řada rádoby odborníků testy jen kritizuje a prakticky se pořádal hon na jejich dodavatele. To si potom rozmyslíte, jestli se přihlásíte do zakázky státu, nebo budete raději prodávat sice menší množství, ale s vyšším ziskem a určitě budete více v klidu, protože vás nebude nikdo kritizovat,“ řekl dnes Švagr.

Do tendru, který v březnu během nouzového stavu vyhrála Masanta, se přihlásilo 47 firem. „Nikdo kompetentní na žádný z konkrétních testů pro výběrové řízení neukázal. Ty firmy splnily všechno, co od nich ministerstvo zdravotnictví chtělo - a to je přeci ta autorita, která garantuje, že na trh pustí jen kvalitní produkty,“ dodal Švagr.