V Pardubicích otevřeli první nádražní testovací centrum. Je pro pasažéry i kolemjdoucí

První cestující mohou od čtvrtka nastupovat do vlaku s čistým svědomím – a to ti, kteří vyráží vlakem z hlavního nádraží v Pardubicích. Správa železnic tam totiž spustila první z řady nádražních testovacích míst, která mají pomoci urychlit návrat cestujících do vlaků. Do projektu se postupně zapojí i nádraží v dalších městech.

Zatím se v rámci spolupráce Správy železnic a společnosti GHC Genetics mohou cestující otestovat na náměstí Jana Pernera, hned vedle hlavního vchodu do haly pardubického nádraží. A ještě během čtvrtečního dopoledne se do nově zbudovaného mobilního kontejneru přišly otestovat desítky zájemců. „Velká část lidí této možnosti využila právě díky umístění v blízkosti dopravního uzlu. V dalších dnech ale očekáváme další nárůst zájemců,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Antigenní i PCR Testování není podmínkou pro vstup do vlaku, ale zůstává na dobrovolné bázi, přičemž jednou za tři dny hradí antigenní test zdravotní pojišťovna. Výsledek se testovaná osoba dozví zhruba za deset minut. Povinně vyžadované testování u zaměstnanců bylo nezákonné, řekl soud. V současné době už platí jiné opatření Odběrové nádražní místo v Pardubicích bude v provozu po celý týden kromě neděle, od pondělí do středy zájemcům nabídne i testování metodou PCR. Kromě cestujících se mohou nechat otestovat i kolemjdoucí. Kapacity by měly umožnit odbavit až 300 lidí za den. Další budou Třebová a Hradec „Cílem Správy železnic je prostřednictvím rozšíření míst veřejného testování v blízkosti dopravních center usnadnit přístup občanů k antigennímu testování, podpořit návrat cestujících do vlaků i celé společnosti do běžného stavu,“ říká Gavenda. Hlavní nádraží v Pardubicích bylo zvoleno jako první kvůli větší frekvenci cestujících, vlastního nádražního testovacího místa by se však v nejbližších týdnech měla dočkat i další města. „Následovat budou nádraží v České Třebové a Hradci Králové, kde zatím probíhají přípravy na zřízení testovacích míst a připravuje se potřebné zázemí. Další zvažovanou lokalitou je Praha,“ říká Gavenda. „Případné další rozšíření veřejných testovacích míst se bude odvíjet od vyhodnocení pilotního provozu ve zmíněných městech. Záviset bude především na zájmu veřejnosti, ale také na ochotě firem testování zajišťovat,“ dodal. alt