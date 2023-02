Zpomalení růstu důchodů? Nepříjemné, ale nutné, shodují se ekonomové

Včerejší překvapivý návrh kabinetu totiž navzdory slibům mění výpočet valorizace důchodů. A to tak, že od června penzijní navýšení nebude tak vysoké. Měsíčně starobní důchod sice vzroste v průměru o 750 korun, ale je to zhruba o tisícovku méně, než by důchodcům přidal stát podle aktuálně platné verze zákona.

Valorizace důchodů totiž vychází z vývoje inflace, tedy zdražování zboží a služeb v uplynulých měsících. A rekordní inflační čísla z letošního ledna (meziročně plus 17,5 procenta) tedy naznačují pro už tak předlužený stát enormní nárůst výdajů na důchody.

Vláda si od změny legislativy a výpočtu slibuje, že letos místo 34,4 miliardy korun vydá na valorizaci „jen“ 15 miliard. Zvýšení důchodů od června v „ořezané“ verzi je podle zástupců vlády stále důstojné.