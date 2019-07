Aby měl na drogy, vykradl muž nejméně 57 aut. Za škodu téměř 900 000 korun mu hrozí až osm let

Chomutov Chomutovští kriminalisté zadrželi v červenci muže, který podle nich vykradl nejméně 57 aut. Vloupával se do nich po celé republice. Kradl z nich mobilní telefony, notebooky, tablety, šperky, ale třeba i rybářské vybavení nebo dětský kočárek. Věci pak muž podle policie zpeněžil, aby s družkou měli na živobytí a také na nákup drog, které oba brali.

Obviněný 44letý muž skončil ve vazbě, hrozí mu dva až osm let vězení. Novinářům to ve středu řekl Tomáš Gerstner z obvodního policejního oddělení v Chomutově. Škoda činí téměř 900 000 korun.



„Podezřelý muž se vloupával do motorových vozidel napříč celou Českou republikou. Od dubna do července 2019, kdy jsme ho zadrželi, se prokazatelně vloupal do 57 vozidel. Způsobil tak škodu téměř 900 000 korun,“ řekl Gerstner. Škoda navíc podle něj pravděpodobně není konečná. Policisté ve vyšetřování pokračují. Spolupracují i s kolegy z Německa, neboť mají potvrzeno, že i tam se obviněný pohyboval. Na Chomutovsku vykradl 13 aut, další na Lounsku, Litoměřicku, Karlovarsku, ale i na Kladensku, Rakovnicku, v okolí Jihlavy nebo Brna.

Obviněného zadrželi policisté 8. července v Lounech. Při domovní prohlídce bytu v Mostě, kde s družkou přechodně bydlel, zajistili jen malou část ukradených předmětů. Zabavili také jeho auto. Většinu cenných předmětů stihl prodat, nepotřebné věci například z ukradených kabelek zahodil. Do aut se vloupával v denní i noční dobu, vybíral si převážně vozidla novějších značek, uvedl Gerstner.

Za podobnou trestnou činnosti už byl v minulosti sedmnáctkrát odsouzen. Jeho družka se vloupání sama neúčastnila, při zadržení u ní ale policisté našli zlaté šperky a malé množství drogy, zřejmě pervitinu.