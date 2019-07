Policie ukončila šetření Jaklova případu. Ze spáchání přestupku je podezřelý on i druhý muž

PRAHA Pražská policie předala případ údajného napadení někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla do přestupkového řízení. Uvedla to v pondělí Česká televize (ČT). Ze spáchání přestupku jsou podle ní podezřelí Jakl i devětadvacetiletý muž, který se s bývalým tajemníkem dostal do potyčky. Incident tak nyní posoudí Úřad městské části Praha 1. Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury.

Potyčka se odehrála v sobotu 25. května zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Oba aktéři se ve výpovědích o incidentu rozcházejí. Jakl tvrdí, že když seděl, přistoupil k němu neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co kladně odpověděl, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

Muž přiznává, že Jakla dvakrát nazval „kriplem“. Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl, který podle něj stál, na něj zaútočil. „Jednoznačně dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem. Já jsem určitě vstal první. Chytil jsem ho za ramena, protože jsem nechtěl dostat další ránu. A v tu chvíli mi dal hlavičku,“ řekl Deníku N muž. Sám prý udeřil Jakla dvakrát pěstí do tváře a jednou do ramene. Následně je od sebe odtrhl jiný cestující.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jakl tvrdí, že byl znovu fyzicky napaden také poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. „Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ uvedl už dříve Jakl. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Opakovaný útok na Jakla Sněmovna odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR. Rozhodla o tom na návrh předsedy SPD Tomia Okamury. O týden dříve po prvním útoku přijala podobné stanovisko, v němž odmítla vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.