‚Držel jsem ho, aby mě nemohl zase praštit,‘ říká mladík, který měl v metru napadnout Jakla

Praha Bývalý tajemník exprezidenta Václava Klause a současný člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl byl v sobotu 25. května napaden v pražském metru. Mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky došlo k incidentu, který měl podle Jakla souviset s jeho nedávnou kandidaturou do Senátu za SPD. Tento pátek se na policii přihlásil student Daniel R, který vyšetřovateli sdělil, že je to právě on, koho Jakl označuje za útočníka. Celá situace byla podle mladíka prý zcela odlišná.

Mladík pro Respekt uvedl, že Ladislav Jakl nastoupil do metra a postavil se nad něj a jeho přítelkyni, se kterou seděli ve vagonu na sedačkách. Když Daniel R. Jaklovu přítomnost zaznamenal, řekl své přítelkyni: „S tímhle kriplem já nepojedu.“

Poznámka se neměla vztahovat k Jaklovým názorům na svět, mladík se měl s bývalým Klausovým tajemníkem setkat již v minulosti v jedné z pražských hospod. Podle Daniela R. se Jakl v hospodě choval hlučně a arogantně - takovéto chování mladíkovi potvrdili i jeho známí barmani, kteří mu sdělili, že Jakl se často chová nabubřele a neplatí za příjemného hosta.

Hned potom, co hanlivou poznámku přítelkyni sdělil, chystala se dvojice z vozu odejít. „Přítelkyně mě chytla za ruku a začali jsme vybíhat z metra, že ještě stihneme přestoupit do jiného vozu, než se na stanici zavřou dveře. Jakl se mě ještě stihl zeptat ‚To bylo na mě?‘. Řekl jsem, že ano, a zopakoval jsem nahlas, že je kripl. A vtom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě,“ řekl Daniel R.

Dvojice z vozu vystoupit nestačila, vůz se rozjel a mezi Ladislavem Jaklem a Danielem R. vznikla roztržka. Muže od sebe odtrhl až další cestující. „Většinu času jsem se jen bránil, držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána. Pravdu má v tom, že poté jsem ho už praštil do ramene a do tváře,“ uvedl Daniel R.

Pro server Echo24.cz Jakl uvedl, že ho v metru napadl mladý muž. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty jsi Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl.“ Na policii pak ale vypověděl, že neznámí útočníci byli v metru dva - incident policii nenahlásil sám, oznámil ho lékař, který Jakla ošetřoval.

„Řekl, že jsme byli dva, přitom jsem tam byl jen s přítelkyní, řekl, že jsem ho fyzicky napadl, přitom praštil on mě. Popisoval, že seděl a já jsem k němu přistoupil a ptal se ho na SPD, to taky není pravda,“ řekl Daniel R. Přiznává, že věty „to je Jakl z SPD“ a „to je Jakl od Klause“ vyřkl nahlas až když se s Jaklem přetahovali, aby si ostatní cestující v metru všimli, kdo na mladíka zaútočil.

Podle policie nebyl Ladislav Jakl ze záznamů z peronu metra schopný útočníka identifikovat. Kamerové záznamy z vagonu metra neexistují. Proto policie minulý týden požádala cestují, kteří byli svědky roztržky, aby se přihlásili.

„Doufám, že se svědci najdou,“ sdělil Respektu Daniel R. Když prý zaznamenal, jak Jakl v médiích šíří - podle mladíkových slov - nepravdivou verzi události, rozhodl se jít minulý týden podat výpověď na policii sám. Policie podrobí výslechu i jeho partnerku a bude dále hledat svědky.