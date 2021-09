Byl to právě on, kdo vedle jedné z nejvýraznějších postav české vědy Rudolfa Zahradníka pomáhal v roce 1982 ani ne třicetileté východoněmecké vědkyni a pozdější kancléřce k doktorátu.



„Strávili jsme spolu půl roku, bylo to velmi pracovní, produktivní. Angela přijela do Prahy, protože k dokončení doktorátu potřebovala počítač. My měli nový IBM, sálový, velký přes celou místnost. S pamětí mnohem menší, než mají dnes mobily. Tahali jsme na něj kila a kila papírů,“ říká.