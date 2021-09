Merkelová byla tichá síla, která nevyčnívala. Během českého předsednictví pomáhala Topolánkovi, vzpomíná Jindrák

Lidovky.cz: Jaké je největší dědictví Angely Merkelové?

Šestnáct let politické i ekonomické stability, které má Německo za sebou. Předtím nebylo v úplně jednoduché situaci, sjednocení země pořád není dokončenou epizodou v německých dějinách a bude to ještě nějakou dobu trvat. Ona tím, že byla z bývalé východní části, společnost spojovala.

Šéf zahraniční kanceláře Hradu Rudolf Jindrák.

Lidovky.cz: Byla kotvou stability i v česko-německých vztazích?

Nelze mluvit jen o jedné osobě, ale díky tomu, že byla šestnáct let v nejvyšší funkci, samozřejmě spoustu věcí určovala. Nepřímo se angažovala i v narovnání česko-bavorských vztahů, což byla velmi těžká věc. Jednání s Bavory jsme začínali v roce 2009 a trvalo dva roky, než jsme se dostali k tomu, že bavorský premiér navštívil Prahu a český zase Mnichov. Merkelová se nechala pravidelně informovat o průběhu jednání, velmi jí to leželo na srdci.

Lidovky.cz: Její předností prý bylo, že se německá moc díky ní stala „neviditelnou“, tudíž proti sobě nepopudila zbytek EU.

Je to pravda. U velkých států je složité najít míru mezi národním zájmem a společným zájmem. Ona to unikátně spojovala. Nikdy jsem z jednání třeba i Evropských rad neměl pocit, že by upřednostňovala německý zájem před společným. Její velká hodnota byla v tom, že dokázala s lidmi mluvit a spojovat je. Byla skutečně tichou silou. Vždy byla na jednání výborně připravená, věci znala do detailních podrobností, tím dokázala řadu věcí spojit než rozdělit.

Lidovky.cz: Merkelová byla jedinečná i zájmem o region střední Evropy, daným i dílem jejích pražských studií. Uměli jsme toho využít či se dalo „vytěžit“ víc?

Otázkou je, jestli si dokážeme říct, co chceme. Jestli dokážeme udělat „diplomatické“ obchody v dobrém slova smyslu. Troufám si říct, a to myslím i sebekriticky, že jsme to nikdy pořádně nedokázali formulovat. Angela Merkelová byla přitom zrovna ta osoba, která by naše přání možná vyslyšela, kdybychom s nějakými přišli. Některé státy to dokázaly daleko lépe, třeba Maďarsko nebo Polsko. Samozřejmě se ale něco podařilo, v nějakých evropských agendách nám určitě pomohla.

Lidovky.cz: Tedy její respekt k nám byl na poli evropské politiky znát?

Ochranářská ruka tam samozřejmě byla. Stala se kancléřkou těsně po našem vstupu do EU, byli jsme nováčky. A to, že nás EU od počátku neupozadila, byla hodně její zásluha. Víte, ona je velmi spravedlivá. Snažila se, aby skutečně dominance velkých států, tedy francouzsko-německého motoru, nevyčnívala nad ostatními. I během našeho předsednictví v EU v roce 2009 například pomáhala tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi, aby se účastnil nějakých jednání, byť francouzský prezident tehdy chtěl předsednickou zemi úplně vyčlenit.

Lidovky.cz: Česká politická scéna v roce 2005, kdy se stala kancléřkou, nebyla úplně zvyklá na ženu v tak vysoké politické funkci. Jak si s tím čeští státníci poradili?

To opravdu nikdy nehrálo roli. V každém vztahu, i politickém, je ale navíc kromě připravenosti důležitá emoce. A ona opravdu k regionu východní a střední Evropy, speciálně pak k České republice, měla emoci. Díky emoci pak sledujete, co se v té zemi děje. Pro nás to byla velká výhoda. A pociťoval jsem to i ve své práci velvyslance v Berlíně, vždy jsem z její strany cítil zájem o nás, co se u nás děje, co dělá ten či onen. Poctivě to četla a sledovala českou politiku.

Lidovky.cz: Pojedou česko-německé vztahy i pod novým vedením po stejné trajektorii?

Myslím, že pojedou. Jak hezky řekl německý prezident Frank-Walter Steinmeier, naše vztahy jsou natolik vybudované, i na institucionální úrovni, že už je vlastně neovlivňuje to, kdo aktuálně vládne.