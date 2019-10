Armádní tygr už drápy nevytasí. Speciální vrtulník po nehodě poslouží na součástky

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU / PRAHA Jedna z vizuálních chloub armádního letectva dolétala. Bitevní helikoptéra Mi-24/35 s grafickým prvkem drápajícího tygra, která se loni zřítila na základně v Náměšti nad Oslavou, byla poškozena natolik, že se ji nevyplatí opravit. Její fungující části budou využity jako náhradní díly pro ostatní stroje.

Havárie se stala loni koncem listopadu na 22. základně vrtulníkového letectva. Bojový vrtulník Mi-24/35 s evidenčním číslem 3351 se v ranních hodinách - patrně během zátěžového testu, jak již dříve informoval specializovaný server Natoaktual.cz -, vznesl do zhruba osmimetrové výšky, kde jej však stihla technická závada. Došlo k poškození rotorové lopatky turbíny kompresoru, která vedla k vysazení jednoho ze dvou motorů a následnému tvrdému dopadu.



Téměř rok byl těžce poškozený stroj podrobován analýze, zdali bude možné jej opravit a nadále využívat. Zástupci základny a opravárenského podniku LOM Praha se nakonec shodli, že k obnově by dojít mohlo. Kvůli výrobci z Ruska by se však protáhla přibližně na dva roky, což armáda zamítla.

Bitevní vrtulník Mi-24/35 ev. č. 3361 s designem drápajícího tygra.

„Vzhledem k plánovanému pořízení víceúčelových vrtulníků a době provedení opravy, nebude již tato oprava realizována,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. „Z vrtulníku budou vytěženy agregáty a použity jako zdroj náhradních dílů pro ostatní provozované vrtulníky,“ dodala.



Dvořáková tím narážela na skutečnost, že armáda v blízké době nakoupí dvanáct helikoptér od americké společnosti Bell za 14,5 miliardy korun – osm víceúčelových vrtulníků Venom a čtyři bojové Viper. Nové stroje, jež by mohla obdržet v roce 2023, mají nahradit stroje ruské provenience, které Česko obdrželo po přelomu tisíciletí v rámci deblokace ruského dluhu.

Bitevní vrtulník Mi-24/35 ev. č. 3361 je součástí tuzemské armády od roku 2005. Spadá pod 221. vrtulníkovou letku, která patří do takzvané tygří asociace (NATO Tigers). Členové tohoto elitního klubu se každoročně účastní mezinárodního cvičení NATO Tiger Meet, na němž mimo jiné probíhá soutěž o nejlepší kamufláž.



Vrtulník 3361 tygří design dostal pro ročník 2011, který se konal ve francouzském Cambrai. Armáda má maskovaných strojů více. Patrně nejznámějším je Mi-24/35 Alien Tiger, jenž získal ocenění za nejlepší kamufláž v roce 2016.

Maskovaný vrtulník Alien Tiger, který má ve své letce Armáda ČR, před třemi lety obdržel ocenění NATO za kamufláž.

Jeden typ motoru, více závad

Nehodou z loňského listopadu, jež se obešla bez zranění, se zabývala vyšetřovací komise. Ta dospěla k závěru, že se posádka nedopustila žádného pochybení, a to ani z nedbalosti. „Z toho důvodu nemůže a nebude nikdo z příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva kázeňsky potrestán,“ uvedla mluvčí Magdalena Dvořáková.

Zajímavostí je, že tento incident nebyl v loňském roce jediným známým případem, při němž se naskytl závažný problém s motorem jedné řady (konkrétně TV3-117). Již počátkem srpna 2018 musela nedaleko obce Libanice na Chrudimsku nouzově přistát transportní helikoptéra pardubického Centra leteckého výcviku. Její posádka zaznamenala závadu krátce po startu ve výšce přibližně 300 metrů. Z motoru záhy vycházel silný kouř, a tak piloti raději přistáli. Bez poškození stroje.

Havárie vojenských vrtulníků přitom nejsou příliš běžné. Vyjma incidentu z konce roku 2018, došlo k poslední nehodě v listopadu 2015 během rozsáhlého cvičení NATO ve Španělsku. Transportní stroj Mi-171Š, na jehož palubě bylo pět členů posádky a jedenáct vojáků speciálních sil, tehdy spadl na zem z výšky přibližně deseti metrů. Helikoptéra byla vážně poškozena a nebylo možné ji opravit. Pět lidí skončilo v nemocnici.