Rozhodnuto. Čeští vojáci budou létat v amerických vrtulnících od společnosti Bell za 14,5 miliardy korun

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Česká armáda již ví, v jakých vrtulnících bude v budoucnu čelit hrozbám. Expertní komise rozhodla, že od americké společnosti Bell koupí osm bojových helikoptér Venom a čtyři transportní Viper, které jsou prý výhodnější než dvanáct víceúčelových strojů. Zaplatí za ně 14,5 miliardy korun. Obdržet by je mohla v roce 2023.

„Byl jsem seznámen s akvizicí týkající se nových vrtulníků. Mělo by jít o čtyři bitevní a osm přepravních moderních strojů,“ prohlásil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO) během návštěvy 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Dodal, že ministerstvo obrany aktuálně připravuje kontrakt, který by měl být uzavřený s americkou stranou do konce tohoto roku.

Skupina odborníků složená ze zástupců ministerstva dopravy a armády od června, kdy od Američanů obdržela nabídky, rozhodovala, zda-li upřednostní dvanáct víceúčelových vrtulníků UH-60M Black Hawk od firmy Sikorsky za 13,2 miliardy korun, či osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper od firmy Bell za 14,5 miliardy korun. Nakonec zvolila druhou variantu.

„Vyhodnotili jsme, že nejvíce se nám jeví systém H1, což je kombinace dvou vrtulníků Venom a Viper,“ potvrdil náčelník Generální štábu Armády ČR Aleš Opata.