Babiš chce před Vánoci umožnit všem občanům podstoupit zdarma antigenní test na covid

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) by si přál, aby stát umožnil deset dní až týden před Vánoci všem občanům dobrovolně a zdarma podstoupit antigenní test na covid-19. Uvedl to při úterním slavnostním zahájení velitelského shromáždění náčelníka generálního štábu. Armádě při té příležitosti poděkoval za klíčovou roli při zvládání koronavirové epidemie. Očekává, že vláda vojáky při případném antigenním testování znovu osloví.

Babiš o testech mluvil v souvislosti se strategií antigenního testování. Považuje za nutné, aby ji ministerstvo zdravotnictví předložilo co nejdříve. „Byl bych velice rád, abychom tuto výzvu zvládli do Vánoc, abychom umožnili všem občanům aspoň týden nebo deset dní před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat antigenními testy,“ uvedl Babiš.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by mohl strategii opakovaného testování vytipovaných skupin obyvatel na covid-19 představit ve středu. „Záměr je takový, že by měly být vytipované skupiny pro opakované testování antigenními testy,“ uvedl o víkendu v pořadu Partie televize Prima. Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než běžné testování.

Babiš řekl, že lidé by mohli projekt antigenního testování před Vánoci ocenit. „Doufejme, že se dostaneme podle toho protiepidemického systému do pásma tři. A když bude možné, aby se setkávalo víc lidí podle toho pásma, lidé by mohli ocenit, kdyby toto stát zrealizoval. Tady vás znovu oslovíme,“ řekl vojákům.