Systém PES čekají změny, mají se dotknout sportu. Návrh projedná v neděli vláda

PRaha Nová tabulka, nová pravidla. Sport a další odvětví čekají menší změny, které připravuje ve spolupráci s Národní sportovní agenturou hlavní hygienička Jarmila Rážová. Protiepidemický systém PES by se mohl dočkat úpravy už příští týden. V neděli bude návrh podle informací, které serveru iDNES.cz potvrdil sám ministr zdravotnictví Jan Blatný, projednávat vláda.

Aktualizované úpravy by se měly týkat především sportu, ale také dalších odvětví.

„Spolupracujeme na tom s ministerstvem zdravotnictví. Jediné, co se řeší, jsou úrovně rozvolnění a rozdíly mezi profesionálním, amatérským organizovaným a rekreačním sportem. Mimo to se tam také řeší další oblasti sportování, jako jsou fitness, wellness a saunová centra,“ řekl iDNES.cz předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Třetí stupeň, ve kterém se aktuálně Česká republika nachází, by mohl začít platit už příští týden. Co by to znamenalo? Například to, že se v uzavřených prostorách bazénů či posiloven může pohybovat maximálně deset lidí. To však není pro provozovatele výhodné.

„Bazén nebudeme otevírat, určitě by se nám to nevyplatilo. To se musí vytápět. Je to zkrátka špatný, když říkají, že tam bude moci být jenom deset lidí. To se nevyplatí,“ sdělil redakci iDNES.cz zaměstnanec pražského bazénu SK Slavia.



Aktualizace tabulky PES by ale měla tyto hodnoty pozměnit. V její nové verzi by se provozovny jako fitness centra, bazény apod. podřizovala opatřením, která platí aktuálně pro supermarkety. To by znamenalo, že se na 15 metrech čtverečních může pohybovat jedna osoba.

„V praxi by to fungovalo tak, že by se spočítaly kompletně všechny prostory ve fitness centru, které jsou pro veřejnost, a dané číslo by se vydělilo patnácti. Maximálně takový počet lidí by pak mohl být vevnitř,“ uvedla pro iDNES.cz přesnější informace prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, která se podílela na vyjednávání o nové podobizně tabulky.

A že by mohlo být jasno už v neděli potvrdil portálu iDNES.cz ministr Blatný. „Tuto tabulku s jednotlivými resorty a oblastmi (nejen pro sport) připravuje hlavní hygienička a její odbor.“