ČOV vyzývá k návratu dětí ke sportu. Jde o budoucí zdraví mladé generace, říká lékařská komise

Praha Lékařská komise Českého olympijského výboru (ČOV) vyzvala vládu, aby při uvolňování opatření proti šíření koronaviru rychle umožnila návrat dětí ke sportu. Poukázala na to, že právě v tomto věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu. Sportování dětí i tělocvik ve školách jsou nyní z epidemiologických důvodů zakázané.

Komise upozorňuje, že by vláda při rozhodování o opatřeních proti šíření koronaviru měla zvažovat dlouhodobé důsledky. „Dlouhodobé restrikce spojené s omezením možností pohybových aktivit u mladé generace musí být podloženy mimořádně průkaznými důvody - rozhodně vážnějšími, než jakými jsou dnes zdůvodňovány,“ uvedla komise, jejímž předsedou je renomovaný odborník na pohybovou medicínu Pavel Kolář. Mezi její členy patří i epidemiolog Jiří Beran.



Rekreační a amatérský sport by se mohl obnovit ve třetím rizikovém stupni, kam by se mohlo Česko posunout ještě před Vánoci. S návratem tělocviku do škol ale počítá až druhý stupeň. Absence pohybu může mít přitom pro děti a mládež velké následky. „Předškolní a školní věk je zcela zásadním obdobím, kdy si mladá generace vytváří a upevňuje vztah k fyzické aktivitě a sportu. Pokud se v tomto věku nestane pohyb přirozenou a příjemnou součástí života, je velmi lákavou alternativou televizní obrazovka či monitor počítače,“ uvedl v tiskové zprávě Kolář.

Český fyzioterapeut Pavel Kolář v diskuzi s Jaromírem Jágrem.

Data z jarní uzávěry podle komise ukazují, že se hmotnost u dětí a dospívajících zvýšila o dva kilogramy. Tehdy přitom bylo počasí výrazně příznivější pro individuální pohyb venku. „V druhé vlně pandemie očekáváme kromě dalšího zvýšení hmotnosti i podstatné zhoršení tělesné zdatnosti. Omezení pohybu neznamená jen vzestup hmotnosti, ale především pokles zdatnosti vyjádřený zhoršeným poměrem tuku a svalů, i když hmotnost může být zachována,“ varuje komise.



Proto lékařští experti ČOV vyzvali vládu, aby pohyb mladé generace povolila co nejdříve. „Chceme tímto apelovat na vládu, aby možnosti spojené se sportováním dětí a mládeže, včetně tělesné výchovy na školách, byly prvním krokem při rozvolňování restrikcí. Je to v zájmu budoucího nejen tělesného, ale i duševního zdraví celé mladé generace,“ uvedla komise.

Sport a pohybové aktivity vyzdvihla jako prevenci proti onemocnění covidem-19, naopak obezita je rizikový faktor. „Vlivem posílení tvorby hlenu v dýchacích cestách při sportování lze také zásadním způsobem posílit vstupní bariéru viru, a tím snížit jeho množství, které se případně dostane do organismu. Bez pohybu, a tedy dostatečného energetického výdeje, bude vždy i velké riziko obezity,“ dodala komise.