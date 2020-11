Pogačar, Bernal a další. Mládí vládne cyklistice. Už dávno neplatí, že je lídr zkušený třicátník

Praha Dávno neplatí, že se lídry stájí stávají zkušení a starší jezdci, zatímco nováčci obstarají práci domestiků. Světová cyklistika nyní sází na mládí a zdá se, že to je krok správným směrem.

Průměrný věk všech vítězů Grand Tour činí 28 let. Tím vůbec nejmladším se stal v roce 1904 Henri Cornet, kterému bylo dvacet let, nejstarším se stal v roce 2013 Chris Hornet, který vyhrál Vueltu ve 41 letech.



Nejlepší mladí jezdci světové cyklistiky Tadej Pogačar, Slovinsko, 22 let

Hned ve svém prvním roce v profesionální cyklistice vybojoval třetí místo na Vueltě, o rok později se stal vítězem Tour de France. Egan Bernal, Kolumbie, 23 let

Vloni ovládl Tour de France, ve stejném roce navíc vyhrál také prestižní závody Paříž-Nice či Kolem Švýcarska. Tao Geoghegan Hart, Velká Británie, 25 let

Od začátku profesionální kariéry se umisťuje na velkých závodech mezi nejlepšími, největšího úspěchu dosáhl letos, kdy ovládl Giro d’Italia. Mathieu van der Poel, Nizozemsko, 25 let

Dvojnásobný mistr Nizozemska v silniční cyklistice, který letos ovládl i prestižní závod Kolem Flander, září také v horské cyklistice a cyklokrosu. Remco Evenepoel, Belgie, 20 let

Mladý Belgičan se v seniorské cyklistice teprve rozkoukává, vloni už ovládl klasiku San Sebastián a stal se evropským šampionem v časovce. Sergio Higuita, Kolumbie, 23 let

Na své první Grand Tour se podíval vloni, na Vueltě skončil na třetím místě. Letos ovládl národní šampionát, závod Kolem Kolumbie na závodu Paříž-Nice skončil třetí.

Loni ovládl Tour de France Egan Bernal, kterému bylo pouhých 22 let (startoval ve Francii už i o rok dříve). Byl to právě on, kdo začal světovou cyklistiku měnit, když se stal pro slavný závod lídrem největší stáje profipelotonu Ineos Grenadiers.



Stále více stájí se tak začalo zajímat právě o mladíky. Důkaz? Za poslední dvě sezony se průměrný věk vítězů všech tří Grand Tour stáhl na 26 let. Egana Bernala, vítěze loňské Tour de France, letos doplnil další mladík.

Tadej Pogačar ovládl „Starou dámu“ ve věku 21 let, o pár týdnů později vyhrál Giro d’Italia další mladík. Tao Geoghegan Hart je 25letý cyklista, který v profesionální cyklistice působí teprve třetím rokem.

Dá se tedy říci, že se světová cyklistika začala ubírat směrem talentovaných mladíků na úkor zkušených? „Je to pravda. O starší a zkušenější cyklisty není takový zájem jako o mladé, potencionálně nadějné závodníky,“ všiml si také Radim Kijevský, majitel cyklistické stáje Topforex.

Jeho formace se právě na jezdce do 23 let zaměřuje. „Abych řekl pravdu, trochu se tomu divím. Je to ale asi tím, že potenciál mladých kluků je obrovský a ve světové cyklistice je to teď obrovský boom. Pokud je někdo už okolo dvacítky talentovaný, je o něj obrovský zájem. Přitom bych to čekal v případě těch zkušenějších, ověřenějších, vyzkoušených těžkými závody,“ přidal.

Sám si také všiml snižující se věkové hranice vítězů Grand Tour. „Jde to dolů, nemyslím si ale, že by byl třeba třicetiletý závodník bez šance. Třeba Valverde dokáže pořád vyhrávat závody i ve čtyřiceti letech, nakonec i Primož Roglič obhájil triumf na Vueltě. Je proto spíše otázka, jaký je nyní ideální věk cyklisty na vrcholu. Na to asi dokáží odpovědět jen znalci, je ale vidět, že se to sune stále níž.“

Tadej Pogačar si užívá závěrečnou etapu Tour de France.

Mladým nahrává zejména fakt, že zvládnou regenerovat rychleji, což je důležité hlavně u třítýdenních Grand Tour (Giro, Tour de France, Vuelta). „Mezi mladíky a staršími cyklisty ve světové špičce je díky tomu velký rozdíl, který se jen tak nedožene. Starší tělo se hůř regeneruje, déle odbourává únavu. Je to znát,“ souhlasí Kijevský.



Ač se ale zdá, že je trend mladých talentů nejlepší možnou volbou současné cyklistiky, má to podle Kijevského i řadu úskalí. „Je to hodně o vyzrálosti. Představy některých mladých o světové cyklistice jsou často dost odskočené. Dneska si skoro každý sedmnáctiletý kluk myslí, že by měl být někde v zahraničí, a české týmy ho zajímají jen v případě, že se nikam nedostane. Myslím si, že je důležité se nejdřív do seniorských týmů zapracovat a teprve pak si vybrat cestu do světa. Spousta mladých to ale podceňuje,“ varuje mladé dravce.

Na současné talenty je ale také kladen větší tlak, než tomu bylo dřív. Pokud jednadvacetiletí již vyhrávají Grand Tour a oni, byť o něco starší, ještě nebyli ani na jednom podobném podniku, mají potíže se s tím vyrovnat. „Je to těžké, ale právě proto je potřeba mít v sobě určitou pokoru,“ dodává Kijevský.