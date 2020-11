Věřím, že mohu. Chci uspět i proti černoškám, říká krásný sprinterský ‚ďáblík‘ Bendová

Praha Sprinterka Nikola Bendová (20) patří mezi největší naděje české atletiky. Pozornost na sebe strhla již v 15 letech, když zazářila na MČR v Plzni, kdy tehdy mezi dospělými vyhrála sprint na 200 m. Posléze na ME do 17 let v Tbilisi získala bronzovou medaili. V letošní sezoně zazářila na několika závodech, a to nejen mezi juniorkami, ale již i mezi dospělými. Na rozdíl od většiny ostatních atletů jí hodně záleží nejen na časech na cílové pásce, ale i na tom, jak vypadá.

Má hodně sledovaný Instagram, kde provokuje i lechtivými fotografiemi, a ráda se ukazuje ve společnosti. Mimo jiné i s přítelem, fotbalistou Bohemians Danielem Köstlem.



Nyní se „atletická čertice“ z pražského Olympu rozpovídala pro LN nejen o strastiplném jaru ovlivněném pandemií koronaviru, ale i o síle sociálních sítí, či důležitosti treter pro sprintery.

Lidovky.cz: V září jste vyhrála finále extraligy, skvěle jste běžela v Polsku a na Zlaté tretře, kde jste soutěžila na netradiční distanci 150 metrů. Který z těchto výsledků je pro vás nejcennější?

Asi to šesté místo mezi světovou konkurencí na Zlaté tretře. Závod s Dafne Schippersovou, Marií Jousé Ta Louovou, Ivet Lalovovou a Nadine Visserovou, samými medailistkami z olympijských her, mistrovství světa nebo Evropy. Navíc jsem tam zaběhla také historicky nejrychlejší český výkon všech dob, který do té doby vydržel dlouhých 26 let. Je to takový můj první velký „zářez“ mezi dospělými.

Lidovky.cz: Překvapila mě ta vzdálenost 150 metrů...

Některé sprinterky to hodně běhají v rámci přípravných závodů, ale já jsem to běžela poprvé po třech letech. Na velkých závodech se to standardně neběhá. Bere se to spíš jako tréninková vzdálenost. Nicméně ten výsledek je hodně cenný.

Lidovky.cz: Od září, kdy jste šla ze závodu do závodu a zabíhala jeden skvělý čas za druhým, je ale nyní zase všechno jinak, když jsme teď opět v částečném lockdownu. Jak ho prožíváte?

Pro mě se nic tak extra nezměnilo. V září skončila sezona. Nedávno jsme se ale museli předčasně vrátit ze soustředění ve Vysokých Tatrách, a to kvůli vládním nařízením na Slovensku ohledně koronaviru. Momentálně jen nemůžu chodit na kávu s kamarádkami a obchody jsou zavřené. Jinak mám stále jako jeden z mála sportovců vstup do našeho areálu Olymp Centrum sportu otevřený a mám tam dvoufázové tréninky každý den. V areálu je veškeré zabezpečení, za což jsem samozřejmě vděčná.

Lidovky.cz: Liší se nějak váš trénink nyní v době nouzového stavu od běžné doby? Vzhledem k tomu, že atletika je individuální sport, tak s trenérem asi můžete trénovat normálně jako jindy, ne?

Na Olympu Praha máme povolený vstup k trénování na stadionu a omezeně I do atletické haly, umíme si poradit i v covid podmínkach.“

Lidovky.cz: Vzhledem k tomu, že na venkovní tréninky se citelně ochlazuje, neplánujete zimní trénink někde v teplejších krajích?

Máme v plánu odletět na Kanárské ostrovy, jako ostatně každý rok. Uvidíme, zda to dovolí současná situace. Pokud to nebude možné, tak budeme dál trénovat v ČR. Nejsme přeci z cukru.

Lidovky.cz: Jaké máte v atletice ambice? Být světovou jedničkou?

Vybrala jsem si těžkou disciplínu, ve sprintech se v rámci světové špičky prosadí jen málo Evropanek. Ale vlastně právě to mě motivuje. Chci se ve světovém měřítku prosadit na stovce a dvoustovce, a ne že skončím u čtyřstovky jako téměř všechny ostatní Evropanky, co začínaly se sprinty a myslely si, že proti černoškám to nejde.

Partnerem české atletky je fotbalista Bohemians Praha Daniel Köstl.

Lidovky.cz: Ve své kategorii jste v evropském žebříčku třetí. Jak si vedete mezi seniory?

Ve světovém ženském žebříčku jsem na 200 metrů na 31. místě a v evropském žebříčku žen na krásném třináctém. Takové umístění by mi zajistilo účast na olympiádě, která ale byla bohužel odložena na rok 2021.

Lidovky.cz: Zmínila jste, že moc Evropanek ve sprintech neuspěje, že dominují černošky. Čím je daný ten rozdíl?

Mají jiná rychlá svalová vlákna a genetika je odlišná. Nejsem ale doktor, abych to uměla odborně vysvětlit. I přesto jsou výjimky. Několikrát jsem se ale přesvědčila, že mohu mezi touto konkurencí uspět, a dokonce ji i porazit.

Lidovky.cz: V poslední době se množí případy, kdy se sportovci rozhodli pro změnu pohlaví. Někteří se nechají přeoperovat na ženu, jiní by se chtěli za ženu jen prohlásit, že se tak cítí. Jak vnímáte takovouto „konkurenci“?

Moc nadšená z toho nejsem. Když se na některé ty holky, se kterými závodím, dívám, tak jako chlapi někdy vypadají. Každý máme ovšem jinou genetiku…

Svalnaté tělo Nikoly Bendové zkrášluje i několik tetování.

Lidovky.cz: Kdo jsou vaše atletické sprinterské idoly?

Ivet Lalovová kvůli tomu, jak dlouho už běhá na světové úrovni a stále je úspěšná a zárověn i krásná! Samozřejmě taky Usain Bolt, jaký je, co vše dokázal, a hlavně co za sebou zanechal.

Lidovky.cz: Setkala jste se někdy osobně s Boltem?

Ano, právě na Zlaté tretře, asi před čtyřmi roky. Vyfotila jsem se s ním, byl to zážitek. On je prostě showman.

Lidovky.cz: Měla byste chuť si s ním někdy jít zaběhat?

Měla, ale asi by mi dal na zadek.

Lidovky.cz: Hodně pečlivě se staráte nejen o svůj tréninkový profil, ale i sociální sítě...

Ano, snažím se. Je to důležité i kvůli sponzorům. Je to moje vizitka, kterou si může kdokoliv rozkliknout a dozvědět se něco více o mně.



Lidovky.cz: Jaké sponzory jste díky Instagramu i mimo Instagram získala?

Od mých čtrnácti let mě sponzoruje a perfektně podporuje v dobách dobrých i zlých světoznámá firma Nike. Díky Instagramu spolupracuji například s kosmetickým řetězcem Sephora, kadeřnickým studiem Franck Provost, s firmami Swarovski, Starlife a také například s Autopalace Spořilov či výrobcem energetických nápojů Big Shock.

Lidovky.cz: V médiích si budujete image čertice, proč?

Všechno vzniklo někdy před pěti lety, když jsem se poprvé dostala do finále na mistrovství světa v Kolumbii do 17 let. Před startem finále jsem ukázala právě toto gesto. Tím, že jsem se zde navíc umístila na skvělém pátém místě, se to ještě umocnilo. Focení a pozornost mám ráda, už jako malá jsem vždycky dělala do kamery ksichtíky.

Protažení a dobrá hudba. I to pomáhá atletce Bendové.

Lidovky.cz: Vraťme se k běhání. Jakou roli při sprintech hrají profi obutí a profi oblečení? Kdybyste běžela závod v normálních teniskách a v mikině a teplákách, o kolik byste běžela pomaleji?

I když každý gram oblečení navíc jistě hraje roli, nejdůležitější jsou boty. Nedokážu si představit, že bych místo v tretrách běžela závod v teniskách s hladkou podrážkou. Tretry mají hřebíky, takže neprokluzují a i kvůli startu z bloků jsou důležité. Na druhou stranu olympijská vítězka z Ria Elaine Thompsonová asi před třemi roky běžela Diamantovou ligu v teniskách Nike Pegasus, protože jí před startem nepovolili její tretry, a ona v těch teniskách zaběhla 10,90 a vyhrála. Takže vlastně nevím, jak velkou roli to oblečení a obutí hraje?! Sama jsem to nezkoušela, ale s ohledem na příklad Elaine je vidět, že možná menší, než si většina atletů myslí.

Lidovky.cz: Jakou vzdálenost zvládnete celou běžet naplno nejvyšší možnou rychlostí, že nemusíte šetřit síly do finiše?

Mělo by to tak být na stovce, na dvoustovce se musí tempo už trochu rozložit. Nesmí se to přepálit, jinak požadované tempo může chybět v cíli.

Bendové není při závodění cizí ani make-up.

Lidovky.cz: Žijete s profesionálním fotbalistou. Chodíte spolu někdy běhat?

Jasně, chodíme. Zvlášť teď v karanténě.

Lidovky.cz: A utečete vy jemu, nebo on vám?

Na prvních třiceti metrech s ním držím krok. Jenže další desítky metrů on běží stále stejně a já postupně tuhnu. On vydrží mnohem déle běžet v rychlosti. Hecujeme se mezi sebou, přece se nenechá porazit od své přítelkyně ani na těch třicet metrů.

Lidovky.cz: Četl jsem, že jste od šesti let do třinácti hrála tenis. Chodíte si ještě občas zahrát?

Hrozně moc bych chtěla, ale mám to zakázané, abych se nezranila (naproti Olympu je shodou okolností tenisový klub Sparty). Tenis je totiž dost nebezpečný sport pro atlety. Vím o atletce, která si při něm zlomila ruku. Snažím se tomu vyvarovat, abych se nezranila.

Lidovky.cz: Co tedy kromě atletiky ještě děláte? Zvlášť když už maturitu máte za sebou...

Když přijdu po tréninku domů, tak si sednu na gauč a pustím si televizi. (smích) Né, ‚kecám‘, dělám takové ty holčičí věci – chodím s kamarádkami na tříhodinové kafíčo, zajímám se o kosmetiku a módu, chodím na různé akce a meetingy o make-upu a hodně ráda nakupuji. Zajímám se ale také o zdravou stravu, zkouším různé recepty, aby moje strava byla vyvážená.

Lidovky.cz: Liší se vaše strava v závodním a přípravném období?

To samozřejmě! V přípravě si mohu dovolit jíst občas cokoli, díky tomu že hodně trénujeme. Není to ale tak že jím fastfoody. Ujíždím na zdravých pochoutkách a ovoci. V závodním období je pak moje strava o mnoho lehčí. Není to ale tak že držím diety. Mám dobré geny po rodičích a také rychlý metabolismus. Jen se v závodním období nepřejídám. Dávám přednost kvalitním surovinám, do kvality jsem ochotna investovat.

Lidovky.cz: Chodíte na fotbal, když váš přítel hraje ligu?

Pokaždé když hraje a já nejsem někde v zahraničí na závodech, tak jsem na Bohemce na stadionu a fandím! Tedy v normálních dobách, když byla přítomnost diváků v ochozech povolená.

A jsme u poslední otázky. Letošní sezonu jste ukončila v novém osobním rekordu na 200 metrů. Spokojenost?

Poslední závod této sezony měl obrovské obsazení zahraničních sprinterek. Skoro všechny byly účastnice Olympijských her a Mistrovství světa. Přesně toto mi vždy vyhovuje. Když jsem probíhala cílem na druhém místě například před Italkou Irene Siragusovou (účastnice olympijských her a MS) a viděla výsledný čas Egyptaňky Bassant Hemidové (taktéž účastnice olympijských her a MS), tušila jsem, že to bude super čas. Když jsem ale slyšela 23,16, dohnalo mě to k slzám.