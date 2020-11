VIDEO: Už 34 let od legendárního tanečku. Že by se Mike Tyson chtěl stát i nejstarším šampionem?

V neděli to bylo přesně 34 let od chvíle, kdy se stal legendární Mike Tyson (50-6, 44 KO) nejmladším šampionem těžké váhy všech dob. Loni touto dobou si ještě užíval pohody na svém marihuanovém ranči. Dnes je na startu možná i druhé kariéry...

Byl to začátek cesty za pozicí nezpochybnitelného šampiona těžké váhy, která tehdy uznávala tři velké organizace – WBC, WBA a IBF.

Byl to také další zápis do historie pro čerstvě dvacetiletého dravce z Brownsville.

A bylo to také na dlouhou dobu naposledy, co byla gáže Mika Tysona menší než u jeho soupeře. Berbick, poslední z přemožitelů stárnoucí legendy Muhammada Aliho (také proto jej Tyson chtěl na cestě za slávou porazit jako prvního ze šampionů), zinkasoval za svůj slavný „taneček“ 2,1 milionů dolarů, jeho vyzývatel si přišel na 1,5 milionů dolarů.



Byť byl jasným favoritem. Byť právě na něj přišla většině z devíti tisíc diváků v hotelu Hilton v Las Vegas.

Až překvapivě klidný a rozvážný budoucí „Nejstrašnější muž planety“ vlastně od začátku nedal tehdejšímu šampionovi, který do té doby vyhrál 31 z 36 zápasů (a devět v řadě), vůbec žádnou šanci. Od začátku dominoval a už v prvním kole byl Berbick blízko počítání a předvedl zajímavé taneční kreace.

To nepřišlo, ovšem ve druhé tříminutovce už bylo rozhodnuto. Berbick šel k zemi hned v úvodu kola, po dvou a půl minutách se poroučel k zemi znovu. Snažil se vstát, ovšem jeho nohy byly proti. A zatímco Tyson mohl začít slavit, on předvedl dnes již legendární tanec vlastně napříč celým ringem.

„Myslíš, že by se to Cusovi líbilo?“ usmíval se hodně umírněně slavící Tyson na svého trenéra Kevina Rooneyho. Cusem myslel svého poručníka a trenéra Cuse D’Amata, který rok před tímto soubojem zemřel. Vzpomínek na slavného kouče vyvstalo více: Tyson se stal ve 20 letech, 4 měsících a 22 dnech nejmladším šampionem těžké váhy všech dob. Předchozí držitel této pocty? Floyd Patterson (21 let a 11 měsíců), jehož kariéru řídil taktéž osobitý D’Amato.

„Byl to můj nejlepší dosavadní zápas. Bylo to neskutečně intenzivní, od začátku jsem šel po krvi. Nechtěl jsem se prát, jen jsem si šel pro to, co jsem chtěl. Věděl jsem, že nemohu prohrát,“ přidal pak už pro novináře mladík, který slavil 28. vítězství kariéry. Hned 26 z nich ukončil před limitem.



Jeho následná vláda nad těžkou vahou trvala téměř čtyři roky a – podobnost s Berbickem čistě náhodná – devět zápasů, než jej 11. února 1990 v japonském Tokiu šokoval jistý James „Buster“ Douglas.

Mimochodem, slavná Tysonova noc v listopadu 1986 nabízí ještě více zajímavostí. Berbick, jamajský rodák a reprezentant své země na OH 1976 v Montrealu, prohrál v kariéře sice jedenáctkrát, před limitem jen dvakrát – s Tysonem a o sedm let dříve také s Bernardem Mercadem.

A hlavně, byť divoký životní styl patřil spíše k jeho přemožiteli, právě on zemřel 28. října 2006 násilnou smrtí, když jej doma v Norwichi na Jamajce umlátil ocelovou trubkou neznámý útočník při modlitbě v kostele. Později se ukázalo, že za vraždou stál spolu s dalšími komplici jeho dvacetiletý synovec Harold, který dostal doživotí.



To Tyson, která se sám přiznal k tomu, že nevěřil, že se někdy dožije 40. narozenin, se o tomto víkendu představí po patnáctileté pauze opět v ringu. Při „exhibici“ na osm dvouminutových kol poměří síly s další legendou, Royem Jonesem Jr.

Ve čtyřiapadesáti letech. Kdo ví, třeba si letos na jaře, když se rozhodl vrátit kvůli pomoci postiženým pandemií koronaviru, vzpomněl na svá slova z noci 22. listopadu 1986, která taktéž zaznělo směrem k Rooneymu: „Teď jsem nejmladší mistr světa. A také budou jednou tím nejstarším.“



Tento primát patří dnes již jednasedmdesátiletému velikánovi, Georgi Foremanovi, který v roce 1995 výhrou nad Michaelem Moorerem vybojoval pás mistra světa v těžké váze ve věku 46 let a 169 dní…