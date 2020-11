VIDEO: Obránce sáhl soupeři do rozkroku, ten zůstal klidný. ‚Sexuální útok‘ řeší nejen celá Anglie

Londýn Nebývalé vzrušení nabídl jinak tuctový zápas druhé nejvyšší anglické ligy. V duelu 12. kola Championship mezi Prestonem a Sheffieldem Wednesday však došlo k zásadnímu momentu, který řeší celý fotbalový svět. Na svědomí ho má domácí fotbalista Darnell Fisher, který při rohovém kopu nadvakrát sáhl do rozkroku svého soupeře. Ten na jeho netradiční obranný zákrok nijak nereagoval, fanoušci na sociálních sítích ovšem ano.

Pro fotbalové fanoušky velmi tradiční situace. Rohový kop, v pokutovém území dochází ke strkanicím. Nic, co by nepřineslo normální utkání druhé anglické ligy. To by si však Darnell Fisher, fotbalista domácího Preston North End FC, nesměl vzít osobní bránění svého soupeře Calluma Patersona k srdci.

Je zvykem, že v podobné mele může hlavní sudí utkání rozklíčovat nedovolený zákrok, po němž zahrává jeden z týmů pokutový kop. Ruka v rozkroku soupeře už tak tradiční ale není. A že by to bylo omylem? To by Fisher nesměl mezi nohy skotského fotbalisty zašátrat i podruhé během malé chvilky.

Sky Sports News @SkySportsNews The FA will look into an incident which appeared to show Preston's Darnell Fisher twice grabbing Callum Paterson's genitals in their win over Sheffield Wednesday. oblíbit odpovědět

Ještě bizarnější je možná reakce hostujícího hráče. Callum Paterson totiž zůstal poté, co jeho přirození „napadla“ cizí ruka, ledově klidný. I nadále se soustředil na hledání volného prostoru, z nějž by mohl případně ohrozit branku soupeře.



Podobně nečinní už ale nezůstali fanoušci na sociálních sítích, kteří celý incident mohli sledovat živě u televizních obrazovek. Velmi intimní chvilku z fotbalového trávníku komentoval nespočet lidí. „Co to proboha Fisher zrovna udělal Patersonovi?“ reagoval jeden z nich a přiložil video.

„Za tohle by měl dostat přísný trest a zákaz činnosti. Stejně jako Joe Marler, který za podobnou věc nesměl deset týdnů hrát,“ našlo se na Twitteru přirovnání k ragbyovému incidentu.



Jiní se snažili být vtipní. „Paterson neskóroval, takže bych to viděl jako dobré bránění od Fishera,“ tweetnul další z fanoušků. Ale další to viděli úplně jinak. „Kdybych tohle udělal na veřejnosti, zatknou mě. Je to sexuální útok, který nemá ve fotbale co dělat. Někteří si myslí, že si na hřišti mohou dovolit to, co v reálném životě ne, ale to se pletou!“ zní rozohněný komentář.

Louis Walker @LouWalks14 @lewrt Paterson didn’t score so I call it good defending from fisher oblíbit odpovědět

Své si k podivné situaci z nakonec pro svůj tým neúspěšného utkání (Preston zvítězil 1:0) řekl i trenér Sheffieldu Tony Pulis: „Já jsem si nevšiml, co se stalo. Jestli to uvidí lidé na sociálních sítích, Darnell si užije svoje.“



Na anglických trávnících se to v poslední době podobnými „útoky“ hemží. Vzpomeňme si na nedávný incident Sergia Agüera, který vyvolal pořádný rozruch. Hvězda Manchesteru City přitom pouze sáhla na lajnovou rozhodčí Massey-Elissovou.