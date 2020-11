Šestnáctiletý zázrak z Kamerunu. Moukoko před pár lety kopal bez bot, teď válí v Dortmundu

V barvách Borussie Dortmund nakukuje do velkého fotbalu obrovský talent. Německý útočník kamerunského původu Youssoufa Moukoko už v 16 letech nastoupil v bundeslize.

Nebylo to vysoké vítězství 5:2, co se z dění v německé lize uplynulý víkend nejvíc probíralo. Ani úctyhodný počin kanonýra Haalanda, který z oněch pěti gólů Dortmundu do sítě Herthy Berlín nasázel hned čtyři. Pozornost upoutalo především Haalandovo střídání v 85. minutě, kdy za něj na hřiště vběhl Youssoufa Moukoko. Zatímco norský útočník se ve svých dvaceti letech už etabloval ve hvězdu první velikosti, Moukoko jej má v příštích měsících následovat, ne-li překonat. „Mám z něj ohromnou radost. Moc rád bych si s ním zahrál. Je to největší talent na světě,“ prohlásil o svém spoluhráči po utkání Erling Haaland.



Pozor, nejde o fotbalovou naději, jakých světový fotbal ročně vyprodukuje desítky. Tomuhle klučinovi je teprve šestnáct. Čerstvých šestnáct. A ty oslavil právě svým debutem v bundeslize, díky čemuž se stal nejmladším hráčem v historii soutěže.

Nemůžu se dočkat

Aby jej Borussia mohla nasadit už v této sezoně, musela zatlačit na německý svaz, který na její žádost od léta snížil věkovou hranici pro start v soutěži ze sedmnácti let na šestnáct. Když se blížilo datum Moukokových narozenin, 20. listopad, rostly diskuse o tom, zda jej kouč Lucien Favre nasadí hned, jak to půjde. „Nemůžu se dočkat,“ psal během minulého týdne na Instagramu k fotce z tréninku.

A v sobotu, den po narozeninách, se Moukoko opravdu dočkal. Během necelých desíti minut včetně nastavení na hřišti podstoupil několik soubojů, zapresoval na brankáře Herthy a uprostřed pole se zapojoval do kombinace. Za rozhodnutého stavu se utkání v kulisách prázdných tribun Olympijského stadionu už spíš dohrávalo, přesto pro Moukoka to znamenalo životní zážitek.

„To byla noc! Mám z debutu radost, ale ještě větší radost mám ze tří bodů. Tenhle pocit se nedá popsat. Díky, díky,“ vzkázal následně přes Instagram. „Ještě před šesti lety jsem trénoval v obyčejných teniskách a teď mám po profesionální premiéře ve vlastních kopačkách. Stále mi to nedochází, ale cítím se velmi, velmi dobře. Tvrdá práce se vyplácí.“

Bez ní to určitě nešlo, ovšem 179 centimetrů vysoký fotbalista také musel dostat do vínku vrchovatou porci nevšedního talentu. Stačí se podívat na internetu na jeho kličky, rychlé sprinty či nekompromisní zakončení, videí se svými parádními kousky má na serveru YouTube víc než řada jeho zkušenějších a slavnějších kolegů.

„Tak dobrého hráče v jeho věku jsem ještě neviděl. Je mnohem lepší než já, když mi bylo patnáct. On trénuje s áčkem Dortmundu, já kopal doma v Bryne,“ chválil ho už před časem spoluhráč Haaland.

Z Kamerunu do Německa

Jak už jméno, vzhled i hravý styl napovídají, má Moukoko africký původ. Pochází z kamerunské metropole Yaoundé, kde vyrůstal do svých desíti let u prarodičů. Jeho otec žil od 90. let v Hamburku a v roce 2014 se za ním do Německa přestěhoval také Youssoufa.

Tam začal hrát za hamburský klub St. Pauli, ovšem brzy se o něm dozvěděly věhlasnější kluby, které ho chtěly získat do své akademie. Přetahovanou, do níž se zapojila mimo jiné i Barcelona, nakonec vyhrál Dortmund, kde rozenému střelci hned dávali příležitost ve vyšších kategoriích, než kam věkově náležel. Jako dvanáctiletý tak válel mezi o čtyři roky staršími za dorost.

A když ve čtrnácti nastoupil do prvního zápasu v juniorské lize, nastřílel Wuppertaleru SV šest branek. „Klobouk dolů. Varovali nás před ním, ale co můžeme dělat? Je zkrátka až moc dobrý!“ pochválili Moukoka i zástupci soupeře, který prohrál potupně 2:9.

„Youssoufa už podle pravidel může hrát za starší dorost, tak jsme ho tam zkrátka přeřadili. Je na to ten správný čas, odpovídá to jeho úrovni a výkonům. Dává spousty branek, je velmi učenlivý, hladový po úspěchu a ohromně pracovitý,“ vyprávěl tehdy o práci s velkou nadějí šéf mládeže v Borussii Lars Ricken, někdejší ikona zálohy žluto-černých z přelomu tisíciletí.

Moukokovu sílu, šikovnost a údernost poznali před rokem také mladí slávisté. V závěrečném utkání ve skupině juniorské Ligy mistrů jim Dortmund vzal naději na postup kanonádou 5:1, když hattrickem k tomu přispěl právě Moukoko.

Jeho schopnosti samozřejmě nemohly uniknout ani trenérovi dortmundského áčka Lucienu Favremu. „Je neuvěřitelný, velmi mě zaujal. Jeho potenciál je enormní. Je mladý a už tak schopný zakončovatel, nikdy nevíte, jestli vystřelí pravou, či levou nohou... Je potěšením s ním pracovat,“ nechal se před pár měsíci slyšet.

„S Lucienem Favrem jsme se shodli, že chceme, aby co nejdříve přičichl k profesionálnímu fotbalu. Za poslední dva roky vyspěl nejen herně, ale také mentálně. Teď je jedním z nás,“ okomentoval hráčův růst také sportovní ředitel BVB Michael Zorc.

Pochyby o věku

Pochvalná slova už vytlačují ta pochybná o tom, jestli je Youssoufa opravdu tak mladý. Když začal ve dvanácti poutat pozornost a vyvstaly i rozporné dotazy na jeho skutečný věk, ukázal tehdy jeho otec Joseph médiím synův rodný list a prohlásil: „Když se v Kamerunu narodil, hned jsem ho v Yaoundé na německém konzulátu nechal zapsat, aby mu vystavili německý rodný list. Nemůže být starší, vždyť jeho matce Marii je teprve osmadvacet.“

Fotbalová pohádka tak trhliny nedostala a někdy se jí diví i sám zázračný útočník. „Občas jen tak sedím v pokoji a říkám si, jak to všechno strašně utíká. Hraju za Dortmund, mám za sebou výjezdy do Milána, Barcelony, Prahy. Přitom před pár roky jsem si s kamarády kopal jen tak pro zábavu. Neměli jsme boty, dresy, a když jsme zakopli balon, bylo po srandě, jiný míč nebyl,“ vyznal se na klubovém webu.

Na kontě má hromadu gólů v mládežnických kategoriích i čerstvý bundesligový rekord, ale také velké peníze z lukrativního kontraktu s firmou Nike. Za to, že bude užívat a propagovat její značku, mu zaplatila 10 milionů eur.

A další mezník může přijít už dnes. Moukoko figuruje také na soupisce pro utkání Ligy mistrů proti Bruggám. Pokud by nastoupil, ustanoví další věkový rekord.