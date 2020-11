LM: Odčinit debakl z kyjevského azylu. Šachtar vyzve Hříbata, která mu nadělila ‚šestku’

Mönchengladbach Hlavně to nedopustit podruhé. Šachtar Doněck vyzve ve středu v Borussia Parku Mönchengladbach. Když se oba kluby střetly naposledy, dostal ukrajinský mistr v kyjevském azylu „šestku“. Teď hodlá Hříbata, která nečekaně vévodí skupině B před malátným Realem Madrid, potrápit o trochu více.

Už tomu budou tři týdny, co Šachtar Doněck vstupoval do utkání s Borussií Mönchengladbach jako mírný favorit. V kyjevském azylu, kde hrají fotbalisté ukrajinského mistra své domácí zápasy Ligy mistrů, však schytal ostudný debakl.

Na poločas hrůzy, v němž domácí inkasovali hned čtyři branky a sami žádnou nevstřelili, musí Ukrajinci rychle zapomenout. Po katastrofickém výkonu, který se odrazil na konečném výsledku 0:6, totiž míří do Německa.

V Borussia Parku to nebude pro Horníky lehká šichta. O tom už přesvědčil i slavný Real Madrid, který v závěru říjnového utkání vyválčil alespoň bod. I tehdy to však vypadalo v jednoznačnou záležitost, kterou odvrátila až poslední šestiminutovka.

Šachtar se však musí soustředit především na své výkony. Když už to vypadalo, že se z šílené porážky s Borussií oklepal nad míru dobře, vystřídala radost další zbytečná ztráta. Třináctinásobná ukrajinský mistr totiž pět dní po debaklu v Champions League zavítal znovu na olympijský stadion v Kyjevě. Tentokrát však jako host. A dařilo se mu náramně. V nejprestižnějším utkání Premjer-lihy zdolal kyjevské Dynamo 3:0. Po reprezentační pauze si ale zlepšenou náladu opět pokazil, když doma remizoval s Oleksandrií 1:1, čímž svého konkurenta pustil opět do čela.



Mönchengladbach, který zatím platí za velké překvapení skupiny B, zatím zůstává v milionářské soutěži neporažen. A protože jeho konkurenti o postup do vyřazovací fáze zatím tápou, může v domácím prostředí udělat výrazný krok do vysněného play-off.

„Je to velmi zajímavá a náročná skupina,“ ví kouč Hříbat Marco Rose. „Těší nás, že se můžeme poměřovat s těmi nejlepšími týmy, protože takové zápasy ukazují, jak na tom jako tým doopravdy jsme,“ dodal čtyřiačtyřicetiletý rodák z Lipska, který v minulosti vedl třeba salzburský Red Bull.

„Proti Šachtaru se nám posledně dařilo prakticky všechno, a i když by bylo krásné to zopakovat, nemyslím si, že utkání skončí podobně vysokým skóre. Každé utkání je úplně jiné. Všechno začíná od začátku, takže si musíme dávat dobrý pozor a nesmíme polevit,“ zdůrazňuje bývalý obránce Mohuče.



SKUPINA B: 1. Mönchengladbach 5b

2. Real Madrid 4b

3. Šachtar Doněcko 4b

4. Inter Milán 2b

Jeho tým se na veledůležitý duel, který napoví o postupových ambicích obou celků, taktéž nepřipravil zrovna nejlépe. Vítězství nad Augsburgem totiž Hříbata ztratila dvě minuty před koncem utkání, nakonec se tedy musela smířit s bodem za remízu 1:1.

Borussia bude na domácí půdě i vzhledem k tři týdny starému debaklu jasným favoritem. Ve středeční podvečer se však bude muset obejít bez své největší ofenzivní opory, kvůli nakažení koronavirem bude chybět třígolový muž z Kyjeva Alassane Pléa. Nesmíme však opomenout, že fotbalisté z Doněcku krom zmiňované porážky s Mönchengladbachem zatím soutěží proplouvají nadmíru úspěšně. Po impozantním výkonu vyloupili slavný Real Madrid, na Ukrajině pak bez branek remizovali s Interem Milán.

Po dvou ofenzivě chudých večerech tak bude muset Šachtar zabrat. Duel, který povede velezkušený turecký sudí Cüneyt Çakır, startuje ve středu v 18:55 hodin. Jeho výsledek dosti napoví osudu všech čtyř týmů skupiny B. Nahnuté to totiž mají i dva velkokluby, které se utkají ve 21:00. Inter Milán bude chtít na San Siru odčinit porážku z Madridu. Pokud se mu to povede, může opět pomýšlet na postup do jarní části Champions League.