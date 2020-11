PLZEŇÁK: Jako by se na mě usmál dalajlama. Kam se nám vypařili vítězné typy?

Plzeň Do konce zápasu se Zlínem zbývají jen minuty, tečeme 0:1 a jsem mrzutý. Pak závar, Hejda – a gól, křičím radostí! Jenže neplatí, útočník Beauguel zahrál rukou, rozhodčí se ani nejde podívat na video, viděl to dobře. Bude to možná znít divně, ale přiznám se, že v tu chvíli mě mrzutost opustila a s porážkou od úporného outsidera jsem se rázem smířil, jako by se na mě usmál dalajlama.

SLÁVISTA: Doma už je všechno dobrý, pravou formu ale prověří až Evropa Kdybychom vyrovnali, měli bychom bod, možná i tři, takové góly dokážou mančaft nakopnout. Dovedete si ale představit po zápase ten ohraný humbuk? Jak se Plzni připískává a že Berbr nejspíš propašoval do vazby telefon, takže to dál řídí? Takhle jsme prostě prohráli zápas blbec, po kterém si můžeme tak akorát zarámovat statistiky o držení míče, rozích a střelách na branku, ale body má soupeř, který dřel, běhal, skákal a měl i kus štěstí.

Soustředit se můžeme jen na sebe a ptát se na mizernou koncovku, proč neumíme otáčet zápasy a kam že se nám vypařily vítězné typy. V klidu si taky můžeme postesknout, že Limberský dostal zákeřně naloženo od arcinepřítele Jiráčka a že jsme, jak praví fotbalové úsloví, prohráli, a ještě dostali nakopáno.