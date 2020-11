SLÁVISTA: Doma už je všechno dobrý, pravou formu ale prověří až Evropa

V české lize už je zase vše, jak má být. Pevně usazení v čele se skóre 26:2 po osmi zápasech. Soupeři ze špičky ztrácí herně i bodově, zbytek jejich fanoušků láme hole, majitelé ztrácí trpělivost, trenéři se třesou. Ve Slavii to naopak letos na přepřahání znovu nevypadá.

Skauti si v Edenu podávají dveře a ti, co už nakoupili, třeba do West Hamu, si mnou ruce. Body a góly se kupí, v sestavě řada mladých perspektivních i mnoho prověřených, další zrajou na hostování… Skoro by to člověk zakřikl.

Ale známe to, mezi slepými jednooký králem. Evropa ukáže, při vší úctě k Opavě, jaká je realita. Čtvrteční Evropská liga v Nice je zápas podzimu. Pokud vyhrajeme, věřím v poháry i na jaře. Jestli ne, v zimě zas rozprodáme, co půjde, proplácáme se k titulu a pak budem doufat v postup do Ligy mistrů.

Ale nepředbíhejme, osmý tým francouzské ligy není k neporažení. Pak rozstřílet Brno a plynule v tom pokračovat na Spartě. To by nemusel být problém, když to teď dokázal dočasně odložený slávista Mick van Buren sám. Ale abych to nezakřikl, mouchu to má. Jmenuje se koronavir a zatím mým dvěma permanentkám nedovolil vykouknout ze šuplíku. Tak snad je vytáhnu na poháry zjara.