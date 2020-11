SPARŤANKA: Do háje s retro dresy. Rozdáváme chudým, což takhle obrat bohaté?

Praha Dneska hrajete vzadu zase s nulou! To nebyl trenérův pokyn pro udržení čistého konta, ale oznámení, že se do branky vrací Milan Heča. Co už jiného sparťanskému národu zbývá než drsně žertovat na vlastní účet...

Seriózně komentovat nedělní dění na hřišti nelze bez použití slov, která se smějí číst až po 22. hodině. Napadá mě jediné publikovatelné zvolání: Jděte už do háje s retro dresy! Už třikrát v řadě jsme v nich ztratili body v zápasech, kde by to nikdo nečekal. Otce zakladatele bychom věru uctili lépe nápodobou jejich umu a bojovnosti než jejich oblečení.



Zato u pokračovatelů literárního a cyklistického kroužku toho času na druhém břehu Vltavy jsme museli vyvolat radost až do rána. Od uplynulého víkendu už si zase mohou jet vlastní ligu a my nemáme sílu to změnit. Leda by se mávnutím kouzelného proutku ze seznamu marodů stala soupiska základní sestavy... Jenže zázraky se nedějí, takže příští kolo zamíří naši borci do Teplic zachránit dalšího trenéra. Už ze staré známosti se na to Standa Hejkal může spolehnout. Rozdávat chudým, to nám jde. Zapomínáme ale na druhou polovinu Jánošíkova hesla.