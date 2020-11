Szoboszlai: roztrhaný papírek šéfa Juventusu a zájem Realu o dalšího maďarského Puskáse?

Budapešť/Praha Vyrůstal v akademii svého otce, odmala znal jen míč. Do maďarské reprezentace poprvé nakoukl už v šestnácti letech, ve dvaceti ji dotáhl na evropský šampionát. Řeč je o Dominiku Szoboszlaiovi, fotbalistovi, kterého chce takřka celá evropská smetánka.

Pokud jste minulý týden sledovali, jak slovenský tým po strastiplné cestě baráží vybojoval postup na Euro 2021, zřejmě jste netušili, že jejich sousedé z Maďarska zažili ještě větší příval endorfinů.

Utkání hrané v­ budapešťské aréně pojmenované po legendárním Ferenci Puskásovi zpočátku nevypadalo pro domácí tým vůbec dobře, ale o to sladší mělo konec. A onu třešničku přidal možný nástupce největší fotbalové legendy země.

Feri @GalacticosRtg Szoboszlai just casually walked it in, what a day for Hungarian football https://t.co/pIaWEegLUd oblíbit odpovědět

Když islandský kapitán Gylfi Sigurdsson v 11. minutě otevřel skóre, Maďaři zneklidnili. U televizních obrazovek se fanoušci klepali až do posledních minut, mnozí z nich se dost možná s evropským šampionátem už rozloučili.



Ti, kteří to vzdali předčasně a na své televizi raději zvolili jiný program, se musejí proklínat. V 88. minutě srovnal stav utkání Loic Nego a vše nasvědčovalo tomu, že stejně jako v ostatních duelech baráže rozhodne až prodloužení. To by však nesměl být jeden mladý hoch proti.

Běžela druhá nastavená minuta. Maďarsko nejen, že nejdříve přežilo velkou šanci Islandu, dokonce z ní přešlo v rychlý protiútok. Jeho významnost byla umocněna tím, že jej vedl největší domácí klenot Dominik Szoboszlai.



Dvacetiletý rodák ze Székesfehérváru, jenž do reprezentace nakoukl už v 16 letech, nejprve ukázal záda prvnímu bránícímu hráči, druhého pak oklamal jednoduchým naznačením tělem. A když měl vyzvat poslední dva zbylé obránce Islandu, raději z dvaceti metrů natáhl ke střele. V ten moment se stal národním hrdinou.

„Přede mnou byli čtyři obránci, pak jsem se rozhodl, že v poslední minutě vystřelím z dvaceti metrů,“ komentoval bezprostředně po utkání Szoboszlai situaci z nastaveného času klíčového duelu. „Díky bohu, že to tam spadlo,“ dodal středopolař Salzburgu, jehož rána nakonec zapadla za levou tyč Halldorssonovi branky.

Přízemní pokus, který rozvlnil podruhé v utkání islandskou síť proměnil špatně se vyvíjející utkání v maďarský postup na závěrečný evropský šampionát, jehož hostitelem má být také Budapešť. Právě v Puskás Aréně by se měla postupně představit velká jména: Francie, Portugalsko a Německo. Skupina smrti, přetěžký úkol. Takové zadání zvládají jen velké týmy.

Maďarská radost po postupu na EURO.

Ty ale tvoří velcí hráči a Maďarsko jednoho takového bezpochyby má. Dominik Szoboszlai, jenž vyrůstal pod dohledem svého otce v székesfehérvárské akademii Főnix Gold, to druhou sezonu dokazuje v dresu rakouského Red Bullu Salzburg, který o jeho služby dost možná brzy přijde.



Arsenal, Lipsko nebo snad Real Madrid?

O talentovaného šikulu, který může překonat své slavné krajany Zoltána Geru či Balásze Dzsudzsaka, projevil velký zájem londýnský Arsenal. Vedle severolondýnského giganta je však Szoboszlai v hledáčku Chelsea, Manchesteru United nebo Liverpoolu. A opustíme-li Anglii, musíme počítat se zájmem Dortmundu a Lipska, kteří se do řad rakouského klubu rádi dívají. A když přihlédneme k posledním zprávám ze Španělska, neměli bychom opomenout ani Real Madrid (další podobnost s Puskásem, legendou „bílého baletu“, čistě náhodná).

Slušný výčet evropských velkoklubů, ale... „Je teď trend řešit po každém povedeném zápase spekulace o všech možný přestupech. Naše strategie je ale mnohem silnější. Tato zpětná vazba nám ale ukazuje, že jsme na správné cestě,“ uvedl hráčův agent Matyas Esterházy pro maďarskou televizní stanici Digi Sport.

„Věříme v postupný vývoj. Nebudu zastírat to, co stejně už každý ví, že Dominik už rakouskou ligu přerostl. Ať už ale přestoupí v zimě nebo v létě, to nejdůležitější je, aby šel tam, kde bude mít dobrou příležitost pravidelně hrát a dál se rozvíjet. Aby mohl navázat na to, co už nastartoval v Salcburku,“ dodal hráčův poradce.

V Puskás Aréně bylo veselo.

A vzhledem k tomu, že Szoboszlaiovi je pouhých dvacet let a jeho smlouva v Salzburgu obsahuje výstupní klauzuli v hodnotě 25 miliónů eur, dá se očekávat doslova zběsilá válka s nabídkami. Není totiž zvykem, že je takový talent, který je nominován na prestižní ocenění Golden Boy 2020, pro nejlepšího fotbalistu do 21 let, k mání „za hubičku“.



Příběh Staré dámy

Přitom nechybělo moc a podobné spekulace bychom vůbec neřešili. V lednu 2019 totiž na stole milánské restaurace ležel na kousky roztrhaný list. Pohled na kus papíru by se zdál být obyčejný, pokud by však nepatřil jedné z nejvlivnějších osob italského fotbalu.

Dominik Szoboszlai dotáhl Maďarsko na EURO.

Onen záhadný nepořádek na stole po sobě zanechal Fabio Paratici, sportovní ředitel Juvetusu Turín. A kdyby nebylo orlího zraku jednoho z hostů restaurace, zájem „Staré dámy“ by nikdy nevyšel na povrch.



Pohotový host se nerozpakoval a po návratu domů si zahrál na detektiva. Z kusů papíru nakonec složil skládačku a vyluštil neznámé jméno – Dominik Szoboszlai…

Maďarský De Bruyne

Jakého hráče vlastně nový potenciální majitel získá? Na míči velmi zdatného středopolaře, jehož nejvýznamnější přísun pro tým může být kontrola a tvorba hry, ale také fantastická exekuce volných kopů, při níž je nenápadně podobný Cristianu Ronaldovi.

„Denně cvičil přímé kopy, nakopal jich sto až dvě stě,“ vzpomínal jeho otec Zsolt pro Firsttimefinish.co.uk. A že se to vyplatilo. Szoboszlai právě díky této dovednosti zaznamenal svou premiérovou trefu v národním týmu do sítě Slovenska.

Nebylo by fér nezmínit i jeho univerzálnost, kterou vysvětluje Anna Konovalovová z Football Radar: „Postupuje docela stabilně. Nejdříve dorazil do Lieferingu, salzburské rezervy, a byl pozvolna představen prvnímu týmu,“ začíná své vyprávění Konovalovová, která dostala od svého zaměstnavatele na starost skauting a analýzu rakouské soutěže.

Dominik Szoboszlai v souboji se srbským týmem.

„Každý od něj očekával výbušný pokrok, ale ve skutečnosti se to tak rychle nestalo. Bylo zřejmé, že má obrovský talent, ale potřeboval čas, aby se přizpůsobil rakouské Bundeslize a požadavkům současného trenérského týmu,“ dodala ruská analytička.



A pokračovala vysvětlením jeho univerzálnosti. „Red Bull Salzburg hraje většinou ve dvou formacích. Buď 4-2-2-2 nebo v diamantovém 4-4-2. Szoboszlai je buď levým ofenzivním záložníkem nebo levým středopolařem, který velmi rád vystupuje do ofenzivnější pozice.“

„Vzhledem k jeho přirozeným kvalitám může být v klasickém 4-2-3-1 velmi dobrou desítkou, ale jeho dokonalé využití volného prostoru by přišlo vniveč. Rád táhne míč z hlubších pozic do těch, které se stanou nebezpečnými. Pak dokáže vystřelit nebo zvolí klíčovou přihrávku,“ komentuje maďarský klenot Konovalovová, která jej přirovnává k mladšímu Kevinu de Bruynovi: „Mají stejnou dávku kreativity, dynamičnost a dokonalé čtení volného prostoru.“

Má však i stinné stránky. „Určitě stabilita výkonů. Stejně tak jako většina mladších hráčů může zazářit v jednom utkání a pak předvést několik nevýznamných výkonů v řadě. Tudíž je docela těžké se na něj v X den spolehnout, protože nikdy nevíte, jestli má dobrý den nebo ne,“ poukázala Ruska na jeho nevyrovnanost.

Výluka? Prostor pro zlepšení

Jeho produktivita v dresu rakouského mistra je ale i přes tyto výkyvy obdivuhodná. V 74 zápasech nastřílel už 22 gólu a dalších 33 jich připravil svým spoluhráčům. Exceluje zejména po jarním fotbalovém restartu. „Prorazil v letošním roce, když se rakouská liga vrátila z výluky – 7 gólů a 10 asistencí v 10 duelech bylo opravdu něco,“ završila svůj pohled na maďarského talenta analytička z Football Radar.

Maďarský klenot v zápase se Srbskem.

Způsobit to mohl i fakt, že si Szoboszlai přes výluku vyžádal pomoc trenéra olympijských plaveckých šampionů Shanea Tusupa, který mu pomohl zapracovat na fyzické připravenosti. „Pracuji na tom, abych pomohl sportovcům dostat ze sebe maximum, aby se po vstupu na bojiště mohli stát skutečnými válečníky,“ pronesl Tusup, rodák z Kalifornie, který má i maďarské občanství. „Hodně zlepšil svou fyzickou úroveň,“ všiml si také sportovní ředitel Red Bullu Salzburg Christoph Freund.



Zajímavé je sledovat, kolik branek, které Szoboszlai dává, padne z vně šestnáctky. A většinou jde o přízemní pokus do dolního rohu branky. Takový, který malým fotbalistům vtloukají do hlav trenéři už od útlého věku – střílejte po zemi k tyči, tam se brankář nemůže dostat. Tahle dovednost ho znovu srovnává s Kevinem de Bruynem.

„Nepamatuji si, že bych měl lego nebo hračky. Všechno, na čem mi záleželo, byl míč, vzpomínal Dominik na své dětství. A měl by na něj myslet i nyní.

Pokud totiž „maďarský De Bruyne“ zvolí správný krok a bude maximálně herně vytížen i v novém prostředí, čeká ho výjimečná cesta k fotbalové slávě. Podobně, jako kdysi největší legendy z této země v čele Ferencem Puskásem či Sándorem Kocsisem…